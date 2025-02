Bundesweiter Kletterprotest: Kunstkollektiv nimmt CDU aufs Korn

Die Berliner Kletterkünstler machen weiter.

Dasselbe Riesenplakat des Kunstkollektivs für Demokratie taucht zwei Tage nachdem sich die Künstler damit vom Paul-Löbe-Haus in Berlin abgeseilt hatten, am Samstagmorgen auch an der Fassade des Bundesverfassungsgerichts Karlsruhe auf.

Das Kollektiv, darunter auch Lino Krüger (24), der bereits in Berlin dabei war, seilte sich am Morgen nach Verwendung einer Hebebühne mit professioneller Kletterausrüstung vom Dach des gesicherten Gebäudes ab und setzt so seine bundesweite Wanderausstellung fort. Die Künstler brachten ein mehr als 30 Quadratmeter großes Banner mit der Frage „Unsere Demokratie Faschisten überreichen?“ an der Fassade an. Auf dem Banner ist abgebildet, wie Friedrich Merz symbolisch den Schlüssel der Demokratie an Alice Weidel übergibt. Bis zur Wahl am Sonntag möchten die Künstler das Banner befestigt lassen.

Das Kunstkollektiv plant parallel zur bildstarken Abseilaktion auch eine bundesweite, angemeldete Lichtbildprojektion des Banners „Unsere Demokratie Faschisten überreichen?“ an Fassaden von CDU-Parteizentralen in mehreren deutschen Städten, wie auch am Samstagabend in Augsburg, Nördlingen, Kassel und Karlsruhe. -ps