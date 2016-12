Wenn die Weihnachtsglocken läuten, zieht es auch die entferntesten Exil-Karlsruher zurück in heimatliche Gefilde.

Einer der Treffpunkte: die Cantina Majolika mit ihrer vorweihnachtlichen „Driving Home For Christmas“-Party (Fr, 23.12., 19 Uhr) und DJ-Sound in gelassener Atmosphäre. Feiertagsgenießer reservieren sich einen Platz beim Weihnachtsbrunch (So+Mo, 25.+26.12., 10.30-14 Uhr) am vielseitigen Büfett aus saisonalen Speisen.

Richtig royal aufgefahren wird zur Silvester-Gala mit Champagner-Empfang, Sechs-Gang-Menü, Livemusik, Feuerwerk sowie krönender Party. Weihnachtsgeschenkesucher buchen den weinbegleiteten „Winter“-Kochkurs (Sa, 14.1., 10.30-17 Uhr); außerdem ausgehändigt werden die Rezepte samt einer Cantina-Schürze. Und allen Verliebten bietet das Valentins-Vier-Gang-Dinner (Di, 14.2., 19 Uhr) zwei lauschige Plätzchen in stilbewusstem Ambiente. -pat