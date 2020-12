Capsule Wardrobe – für wen ist dieser Trend geeignet?

Ein minimalistischer Kleiderschrank und trotzdem immer gut angezogen sein – lassen sich diese beiden Maxime miteinander vereinbaren?

Ja, sagen berühmte Models, erfolgreiche Managerinnen und Frauen, die tagtäglich Job und Familie unter einen Hut bringen müssen. Warum wird dieser Trend immer beliebter? Der Gedanke, jeden Morgen in kürzester Zeit ein Outfit aus dem Schrank zu zaubern, bei dem jedes Teil mit allen anderen kombinierbar ist, macht diese Idee so attraktiv. Wichtig sind einzig und allein die passenden Basics, ein paar Eyecatcher und rigoroses Aussortieren von allem, was uns nur halb gefällt. Was ist für Sie unverzichtbar und welche Teile müssen bleiben? Finden wir es heraus.

Der Farbguide

Wissen Sie, welche Farben Ihrem Typ schmeicheln und welche Schnitte Ihre Figur richtig in Szene setzen? Legen Sie die Stücke, die Sie immer wieder gerne tragen, auf die eine Seite des Bettes und die Immer-mal-wieder-Teile auf die andere Seite. Was sehen Sie? Bei den meisten ergibt sich ein eindeutiges Farbschema. Et voilà: Das sollte bei allen zukünftigen Käufen die Basis sein. Was passt dazu? Was lässt sich damit auf keinen Fall kombinieren? Bei allen anderen Teilen fragen Sie sich kritisch, ob sie selten getragen werden, weil sie z. B. nur für ausgesprochen elegante Auftritte oder eine große Gala geeignet sind? Dann dürfen sie bleiben. Alles andere wandert in den Schrank einer guten Freundin oder in die Altkleidersammlung. Der nächste hektische Montagmorgen wird Sie für Ihre Konsequenz belohnen.

Wertet jeden Look auf: eine stilvolle Uhr

Eine Uhr gehört unbedingt in die Garderobe einer modernen Frau. Kein Smartphone kann den Stil ausstrahlen, den eine hochwertige Armbanduhr ganz nebenbei offenbart. Achten Sie auf Qualität und wählen Sie ein Modell, das zu Ihrem Look und Ihrer Persönlichkeit passt. Unabhängig vom Typ sollten Sie bei der Wahl Ihrer Uhr Wert auf Qualität und Optik legen. Bei einem Accessoire, das für immer zu Ihnen gehört, darf es gerne eine Luxusvariante sein. Die sportlichen Hublot-Modelle für Sie gehören zu den beliebtesten Uhren weltweit. Neben den Grundmodellen bietet die Reihe eine Vielzahl von Sondermodellen mit einzigartigem Wiedererkennungswert. Limitierte Editionen und schlichte, klassische Varianten machen die Wahl zwar nicht leichter, bieten dafür aber eine imposante Auswahl mit genau der richtigen Prise Extravaganz. Die Schweizer Präzisionsuhren sind aus wertvollen Materialien gefertigt. Edelmetalle wie Gold oder Platin und Werkstoffe wie Titanium oder Zirkonium sind die Zutaten für diese Statement-Modelle. Sind Sie der Typ für Schmuck, gehören eine Kette und ein Armband aus echtem Gold oder Silber in Ihr Portfolio.

Gute Schuhe für jeden Anlass

Wer weiß besser als Sie, zu welchen Anlässen Sie Ihre Schuhe tragen? Hier gilt: so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Im Business sind schicke und zugleich funktionelle Allrounder gefragt, die möglichst vielseitig kombinierbar sind. In der Freizeit ist robustes und zum Stil passendes Schuhwerk ein Muss und für Hobbys gilt: Die besten Schuhe sind die richtigen. Wenn Sie joggen, sollten es gut gedämpfte Modelle mit Aufprallschutz sein. Verbringen Sie viel Zeit im Garten, gehören wasserfeste Stiefel unbedingt in Ihr Schuhregal. Wie immer Sie Ihre täglichen Abläufe organisieren, eine Capsule Wardrobe ist ein erster Schritt zu einem entspannten Alltag.