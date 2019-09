Cargobike-Roadshow 2019

Sie sind leise, klimafreundlich, produzieren null Abgase, bereiten dafür aber jede Menge Fahrspaß und sind auch in Karlsruhe immer mehr verbreitet.

Moderne Lastenräder, auch als Cargobikes bekannt. Am 25.9. ist die bundesweite Cargobike-Roadshow wieder in Karlsruhe: Von 14 bis 19 Uhr lassen sich auf dem Friedrichsplatz zwölf verschiedene Modelle von zwölf Herstellern Probe fahren. Eine selten breite Modellpalette, zudem präsentieren auch Karlsruher Händler Produkte.

Alle Test-Lastenräder sind mit E-Antrieb ausgestattet und lassen sich perfekt nutzen, z.B. um Kinder zu chauffieren oder für Großeinkäufe. Je nach Modell kann man bis zu vier Kinder oder 100 Kilo Last transportieren. Auch die Stadt sieht diese Vorteile und plant - wenn der Gemeinderat zustimmt - 100 E-Lastenräder mit einmalig 1.200 Euro zu bezuschussen, solche ohne mit je 800 Euro. Ohne Motor kostet ein Rad etwa 2.000 Euro, mit E-Antrieb das Doppelte. Wer nicht so viel flüssig hat: Die Initiative Lastenkarle vermietet Lastenräder. Derzeit stehen sie an fünf Punkten in der City (u.a. Swapfiets, Basislager) zur Verfügung. -rw