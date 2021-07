Cartoon-Pop-up-Store

Ein leerstehendes Ladengeschäft in der Hebelstr. zwischen Marktplatz und Friedrichsplatz wird für drei Wochen zur Comic- und Cartoon-Pop-up-Galerie.

Auf Initiative des mehrfach ausgezeichneten Karlsruher Cartoonisten Steffen Butz lädt Cartoon-Schrägstrich-Motion zum Besuch der multimedialen Ausstellung. Der Schwerpunkt der fünf KünstlerInnen aus Karlsruhe (Butz, Michael „Mirk“ Rickelt und Franziska Poike), Mannheim (Petra Kaster) und München (Markus Grolik) liegt auf den Themen Klima, Umwelt und Corona.

Cartoons und Trickfilme werden außerdem per Rückprojektion auf die Schaufensterscheibe projiziert, sodass die pointierten Werke auch von der Straße aus zu sehen sind. Die als hochwertige Drucke präsentierten Cartoons stehen auch zum Verkauf; ebenso Originale, Bücher, Kalender, Postkarten und andere Merchandisingartikel, die man sich bei Anwesenheit des jeweiligen Künstlers signieren lassen kann. Dazu gibt’s Livezeichnen in und vor den Ladenräumen, ob im Großformat auf einem Whiteboard oder am Tisch auf Papier. -pat