Cashmere Tage vor Weihnachten 2023

Seit über elf Jahren kreiert Uli Fabry ihre eigene Strickkollektion für Frauen und Männer aus 100 Prozent italienischem Kaschmir.

Und ebenso lange veranstaltet sie schon die „Cashmere-Tage“ in Karlsruhe und Umgebung – in Läden, Pop-up-Stores, auf Designfestivals oder in ihrem Atelier wie bei den anstehenden „Cashmere-Tagen vor Weihnachten“ (Fr+Sa, 8.+9.12.). Von Mo-Sa, 11.-16.12. bietet Uli Fabry Einzeltermine nach tel. Vereinb.; alle Kundlnnen, die an diesen „Mützentagen“ ein Kaschmirmodell kaufen, bekommen die vierfädige Mütze zum reduzierten Preis von 110 Euro.

Mehr als 20 Jahre hat die Diplom-Modedesignerin für namhafte Firmen ganze Cashmere-Strick-Kollektionen entworfen und bis zum Verkauf begleitet. Das Kaschmir für ihre eigene Kollektion bestellt Uli Fabry direkt in Italien und lässt es zu einer kleinen Strickerei schicken, wo aus ihren Entwürfen auf Handstrickmaschinen Armlinge, Nickietücher, Schals, Mützen, Stolas, Capes und Decken, Pullis, Jacken, Röcke, Hosen, Kleider oder Twin-Sets entstehen. Auf KundInnenwunsch in Lieblingsfarben oder außergewöhnlichen Größen. Auch ein privater „Cashmere-Tag“ im Freundeskreis ist buchbar.

Fotos der Modelle sowie die „Cashmere-Tage“-Termine finden sich auf Instagram (@ulifabry_cashmere); Modellanfragen sowie Aufnahme in den Mailverteiler, der über die nächsten Verkaufstermine und -orte informiert, an modedesign@ulifabry.de. -pat