Europas beliebteste Pferdeshow kehrt 2024 mit dem neuen Programm „Land der 1.000 Träume“ nach Stuttgart und Mannheim zurück.

Das Kreativteam um Autor, Regisseur und Komponist Klaus Hillebrecht setzt diesmal zu einem fantastischen Ritt durch Asien an. Wunderschöne Pferde, höchste Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik, eingebettet in eine abenteuerlich-sagenhafte Geschichte: Die neue „Cavalluna“-Show handelt von Yuen, die auf ihrer Flucht vor dem königlichen Schergen Merl vom titelgebenden mystischen Ort erfährt, in dem sich jeder selbst verwirklichen kann.

Verfolgt von den Häschern und vorbei an Shaolin-Meistern, Kung-Fu-Kämpfern und einem Pferdeflüsterer erlebt das Publikum die beliebtesten Reitteams aus ganz Europa: Dressureinlagen der portugiesischen Equipe um Luís Valença, Trickreiten der französischen Hasta Luego Academy, eine Freiheitsdressur von Publikumsliebling Bartolo Messina oder die rasante ungarische Post des italienischen Ausnahmetalents Diego Giona. Neu dabei: der Spanier Alejandro Barrionuevo in der Rolle des Bösewichts sowie die deutsche Equipe Pfeifer mit Feuereffekten und Frauenpower. -pat