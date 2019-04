New in am nicht ganz so einfachen östlichen Ende der Kaiserstraße.

Anfang des Jahres hat hier ein Coworking-Space seine Tore geöffnet. CC99 ist ein interdisziplinäres Designstudio und Shop, ein Arbeitsraum für Selbstständige aus den Bereichen Design, Fotografie, Kunst, Architektur und Informatik. Hinzu kommt ein regelmäßig neu gestaltetes Schaufenster und eine Verkaufsstelle, die Produkte von regionalen Künstlern und Designern anbietet. Brandneu zur Eröffnung sind „Wundertüten“ erhältlich – in blickdichten schwarzen Taschen sind selbst gefertigte Designprodukte eingeschweißt. Es gibt verschiedene Preisklassen und Größen, von fünf bis 20 Euro. Nur die Person, die diese Tasche öffnet, weiß, was sich darin befindet – perfekt, wenn man sich mal schwertut, ein Geschenk zu finden! Neben der kreativen Arbeit soll die zentrale Lage des Geschäfts in der Kaiserstraße auch genutzt werden, um die Kulturlandschaft der Stadt Karlsruhe zu bereichern. In Zukunft wird der Raum auch für Lesungen, Ausstellungen und sonstige Events genutzt. Das Konzept für CC99 wurde von vier jungen freien Kreativschaffenden aus Karlsruhe entwickelt, die aktuell auch alle im Ladengeschäft ihre Arbeitsstätten aufgeschlagen haben. Hinter CC99 stehen die Designerin und Illustratorin Larissa Mantel, die Grafik- und Produktdesignerin Sascia Reibel und die beiden HfG-Studenten Michelle Mantel und Julian Wallis. Ergänzt wird das Team durch den Informatiker Frederik Schöll. Vorhanden sind neben Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen auch ein Fotostudio und Lagermöglichkeiten, die von den kreativen Nutzern des CC99 selbst gestaltet wurden. Der Raum ist so angelegt, dass er sich leicht umbauen und unterschiedlichen Nutzungsweisen und -bedürfnissen anpassen lässt. Übrigens: Noch sind Plätze frei im CC99. Jeweils zum Monatsanfang ist es möglich, für einen oder mehrere Monate im Studio zu arbeiten, die Verträge sind monatlich kündbar. Wer Lust hat, Teil des Teams zu werden, kann sich einfach und unkompliziert unter info@cc99.online melden. -sk