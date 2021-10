Champagnerfest Ettlingen 2021

Üblicherweise fand das „Champagnerfest“ mit Ettlingens französischer Partnerstadt Epernay im April statt.

Nun präsentieren sich sechs Champagner-Winzer aus der Region rund um die kleine große „Hauptstadt des Champagners“ im Oktober. Für 15 Euro sind Eintrittskarte, Glas und die Möglichkeit, alles einmal zu probieren, zu haben. Zudem kann man seine Lieblinge auch zu fairen Preisen erwerben.

Wer noch tiefer in die Welt des Champagners eintauchen möchte, besucht die Masterclass von Sommelière Natalie Lumpp (So, 10.10., 12+15 Uhr, Schlossgartenhalle). Los geht’s am Fr, 8.10., wenn die Ettlinger Spitzengastronomie kredenzt, was die Küchenchefs von Hotel Erbprinz, der Ratsstuben und der Kleinen Kaffeeblüte mit mehrgängigen Menüs rund um den Champagner ersonnen haben. -rowa