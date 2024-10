Christmas Garden Karlsruhe 2024

Zum zweiten Mal verwandelt sich der Zoologischen Stadtgarten ab dem 27.11. in ein kaleidoskopisch-leuchtendes Winter-Wonderland!

Mit Einbruch der Dämmerung erstrahlt das opulent-farbenfrohe Ensemble aus fantasievollen Lichtattraktionen und traumhaften Klanglandschaften für Groß und Klein. Für die anstehende Saison hat das Kreativteam von Christmas Garden Deutschland, die das Glitzerevent zusammen mit C2 Concerts aus Stuttgart veranstalten, exklusiv für jeden „Christmas Garden“ etliche neue audiovisuelle Open-Air-Lichtinstallationen entworfen. Und so hält der neu inszenierte Karlsruher Rundweg auf seinen rund zwei Kilometern viele funkelnde Überraschungen bereit – auch für jene, die sich zu den 55.000 Gästen der ersten Edition zählen.

Nach der Deutschlandpremiere 2016 in Berlins Botanischem Garten eröffnete zwei Jahre später mit Stuttgart der erste Standort in Ba-Wü, auf die Insel Mainau folgte 2023 Karlsruhe und ist damit Teil der 21 „Christmas Garden“ in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Das sinnliche Erlebnis abseits des vorweihnachtlichen Trubels bezieht den Charme der individuellen Standorte in die Gesamtinszenierung ein. Innehalten kann man auch bei einem Winzerglühwein, der das saisonale gastronomische Angebot ergänzt. -pat