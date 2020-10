Circus 3000: Art-TV-Studio

Das KünstlerInnenkollektiv Circus 3000 will mit „Videokunst zur Weltverbesserung“ Youtube erobern.

Dazu laden Ulrike Tillmann, Simone van gen Hassend, Herbie Erb, Marcel Vangermain und Ondine Dietz seit Mitte Oktober alle 14 Tage weitere Künstler ein. Je nach Gast entstehen im Atelier-Art-TV-Studio vor dem Greenscreen Interviews, Kunstgespräche, Performances, Workshops oder Kolloquien, die online ausgestrahlt werden.

Drei Formate stehen: „Dekameron 3000“ dokumentiert den aktuellen Zeitgeist. Nach historischem Vorbild der 100 Novellen Giovanni Bocaccios’ während der grassierenden Pest geben abwechselnd amtierende Königinnen ein Thema vor, die Künstler erzählen sich ausgedachte Geschichten. In der „Feldküche 3000“ werden in Kochsessions Geheimrezepte der Geladenen gelüftet oder 20 Meter lange Spaghetti produziert. Das dritte Format heißt „Meisterwerke 3000“. Karlsruher Künstler werden in Homestorys porträtiert und geben Einblicke in ihre Arbeit. -fk