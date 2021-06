Clean Pet Food

„Der Mensch ist, was er isst.“ Und das Tier auch!

Als vor vier Jahren Herr Kramer aus Rumänien in ihrer Weststadt-Wohnung einzieht, weiß Silvia Bergmann genau, was in seinen Napf kommen soll: ein hochwertiges, ausgewogenes, möglichst naturbelassenes Futter „ohne Gedöns“. Weil der Mioritic-Mischlingshund beim Barfen allerdings die Schnauze rümpft, stößt die Gründerin der Initiative wir-machen-tierschutz-stark.de bei der Suche nach Alternativen auf das Vital-System von Reico: 1992 von Tierheilpraktiker Konrad Reiber gegründet, hat sich das Familienunternehmen aus dem Allgäu auf den Direktvertrieb von artgerechter Tiernahrung sowie Nahrungsergänzungsmitteln für Mensch und Tier spezialisiert. Die durchweg nachhaltig-soziale Philosophie hat Silvia Bergmann derart überzeugt, dass sie nach ihrer Weiterbildung zur „Verhaltensberaterin Mensch und Hund“ seither als Vertriebspartnerin für Reico arbeitet.

Das aufs Beuteverhalten abgestimmte Futter mit schonend mikronisierten Kräutern wird deutlich über dem Qualitätsstandard der Futtermittelverordnung hergestellt, die Rohstoffe stammen aus regionalen Familienbetrieben. Alleinstellungsmerkmal von Reico: eine einzigartige Algenmischung, die den Mineralhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringt – und das ist elementar, damit Stoffwechsel und Immunsystem funktionieren. Dass dieses Ernährungskonzept wirkt, zeigt sich schon an Bergmanns Kooperation mit Tierschutzvereinen in der Region, deren Arztkosten bereits nach acht Monaten merklich gesunken waren. Hunde-, Katzen- und Pferde-Besitzer, die eine kostenlose, unverbindliche Beratung wünschen, melden sich unter Tel. 0152/02 05 18 89, silvia_bergmann@gmx.de oder via Instagram. -pat