Closing: Unikat Lifestyle Store
Stadtleben // Artikel vom 04.12.2025
„Über drei Jahrzehnte lang war dieser Ort so viel mehr als ein Laden. Er war unser Lebenswerk, unser Zuhause, unser Herzensprojekt.“
Mit diesen schwermütigen Worten läuten die Preißler-Brüder via Social-Media-Post Mitte November das Ende ihres „Selected Brand Stores“ an, der die Einzigartigkeit schon im Namen trägt. Grund fürs Unikat-Closing: „Die Kundenfrequenz der Karlsruher Innenstadt ebbt zunehmend ab“, wodurch „es unmöglich ist, mit derselben Freude, Energie und Perspektive weiterzumachen“. „Der Mix aus wertigen Angeboten und Vielfalt macht die Attraktivität einer Innenstadt aus – und die fehlt den Menschen hier zusehends“, resümiert Andreas Preißler, der mit seinem Bruder Michael schon vor einem Jahr eindringlich gemahnt und dennoch weiter in den Standort investiert hat.
Mit Michi und Andy, der außerdem Vorsitzender der Interessengemeinschaft „Marktplatz Carré“ ist, verliert die Karlsruher City zwei zutiefst von der Sache überzeugte Vorantreiber, die ihren Lifestyle-Store ursprünglich 2002 als Dependance des Skaterlabels Titus eröffnet haben, nach dem Umzug in den Passagehof 2009 mit ihrem Boarding- und Streetwear-Angebot dort schnell als Leuchtturmshop wahrgenommen wurden und sich nun seit sieben Jahren in zentralster Lage mit Mode und Accessoires für Damen und Herren gegen jede Krise behauptet haben. Der Endlosbaustelle Kaiserstraße konnten dann aber offenbar selbst sie nichts mehr entgegenhalten. Bis Ende Dezember läuft der Räumungsverkauf. Was von Unikat auf jeden Fall bleiben wird, ist der Onlineshop: Unter www.unikattoshop.de gibt es „eure Lieblingsstyles“ auch noch 2026. -pat
Kaiserstr. 145, Karlsruhe, Mo-Fr 11-18 Uhr, Sa 10.30-18.30 Uhr, 0721/98 23 18 00
