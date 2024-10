Clubsterben: Culteum schließt

Nach dem Unverschämt im Juni 2023 – das am 2.10. immerhin mit einer bestens besuchten „One More Night“-Revival-Zwei-Floor-Party in der Stadtmitte wieder von sich hören ließ – schließt ein weiterer Dancefloor, der über Jahrzehnte Karlsruhes Clubkultur mitgeprägt hat: das Culteum in der Oststadt.

Eröffnet wurde der (Wein-)Kellerclub als Kulturruine im Juli 1994; noch bis 31.12. versprechen die Macher eine Programm-„Hommage an alles, was das Culteum in den letzten 30 Jahren so besonders gemacht hat“. Zuletzt waren das u.a. der Kitkat Club Berlin, „Buntes Rauschen“, „Tieftontherapie“, die Gothic-Veranstaltungen „Endzeitwelten“ und „Veitstanz“, dazu Koops mit Künstlern und Kollektiven wie Viel Fein, UTC, Talla 2XLC mit seinem „Techno Club Frankfurt“, Kirres „Py-Rave“, die „Vinyl Nacht“-Events von Untermradar und die bis zur Coronazäsur zu den bestbesuchtesten Reggae/Dancehall-Regulars in Deutschland zählende und inzwischen eingestellte „More Fire!“-Party von Zapata Soundz. Die Erklärung der Clubbetreiber im Wortlaut: www.culteum.de/das-culteum-karlsruhe-verabschiedet-sich. -pat