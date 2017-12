Fahar Al Salih von der Mietkunstgalerie Contemp-rent hat ein Christmas-Special zum Genießen und Sammeln kreiert.

„For The Love Between Us“ heißt seine auf 200 Stück limitierte handsignierte und durchnummerierte Minikunstkarten-Edition, an die ein mit Grünem Kardamom veredeltes 250-Gramm-Päckchen Durlacher Q-Kaffee aus Äthiopien anhängt.

Mit bloßen Händen spontan und expressiv gemalt wird im „Actionpainting-Workshop mit Fahar“ (Sa+So, 27.+28.1., 10-16 Uhr) und am Sa, 3.2. gastiert der „Circus Of Illusions“ von Zauberkünstler Daniel Bornhäußer im Südstadt-Atelier, das bis 31.1. Mixed Media unter dem Titel „The New Generation“ zeigt. -pat