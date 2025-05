Content-Manager für www.inka-magazin.de gesucht

Stadtleben // Artikel vom 22.05.2025

Die deutsche Choreografin, Tänzerin und Regisseurin Sasha Waltz sowie der dänisch-isländische Bildende Künstler, Designer und Architekt öffentlicher Räume Olafur Eliasson werden am Do, 22.5. im Thalia Theater in Hamburg mit dem „Helmut-Schmidt-Zukunftspreis“ ausgezeichnet.