Corona-Gastro-Closing: Food @ Home

Restaurants müssen laut Corona-Verordnung der Landesregierung seit dem 21.3. geschlossen bleiben, der Thekenverkauf zur Mitnahme und Lieferservices sind aber weiterhin erlaubt.

Während viele Lokale wie das portugiesische Casa do José vorübergehend bis auf unbestimmt schließen, folgen andere dem Beispiel von Holzhacker Ingo Zimmermann, der als einer der ersten Karlsruher Gastronomen einen Heimservice für seine gutbürgerliche Küche angeboten hat.

Die vor Kurzem noch mit dem neuen grünen Michelin-Stern ausgezeichneten Andrea und Marcello Gallotti schnüren ihre „Genusspakete nach Erasmus’ Art“ mit Antipasti, hausgemachter Pasta, italienischen Desserts und dazu passenden Weinen. Auch DeliBurgers hält die Stellung und verköstigt nach Order via Telefon (nur Kartenzahlung) und „Menu“-App. Der Durlacher Hubraum hat ebenfalls auf mobil umgestellt und verkauft neben Speisen und Getränken Dinge des täglichen Bedarfs wie das allseits gefragte Toilettenpapier.

Auch das Ateliercafé Ana & Anda leistet mit seinem Take-away-Service einen Beitrag zur Grundversorgung mit herzhaftem Brot und Brötchen sowie natursüßen Gebäcken, Kuchen und Torten, alles nach eigenen Rezepten täglich frisch hergestellt und nach Bestellung via Telefon oder Whats App (0173/802 77 78) abholbar. Ebenso versorgt das Karlsruher Konditorenpaar der Pâtisserie Ludwig Törtchen-Freunde in beiden Läden mit „Little Yummy Things“ zum Mitnehmen und Daheimgenießen.

Gabriele Schwebes Feinkosgeschäft El Corazón hat derweil sein Sortiment mit Grundnahrungsmitteln wie Maultaschen, Fleischküchle, Linsen, Pasta, Risotto, Käse, Wurst, Pesto und Cannoli aufgestockt. Wer nicht vor die Tür will oder kann, bekommt vom „Notfall-Laden“ in der nördlichen Waldstraße alles kostenlos per Radkurier geliefert.

Weitere Food@Home-Stellen listet das Portal www.karlsruhe-erleben.de. -pat