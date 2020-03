Corona-Kultur-Off: Smart @ Home

Mit kreativen digitalen und smarten Angeboten überbrückt Karlsruhes Kulturszene den Corona-Shutdown.

DJ Plüschbert unterhält mit Plattenspieler, Bierchen und flotten Sprüchen aus seiner Nichtraucher-Küche und sorgt so für ein bisschen Hackerei-Feeling am Wochenende; die „Zoom“ der Kitchen Tunes setzte samt Ibiza-Schalte zu Defex ebenfalls auf den ersatzweisen Facebook-Livestream.

Auch sonst gilt das Motto „Not macht erfinderisch“, um den den eigenen vier Wänden zumindest virtuell zu entfliehen: Originelle Challenges bietet die Kunsthalle auf ihren Social-Media-Kanälen Instagram, Twitter und Facebook, wo täglich Posts mit kreativen Mitmachaktionen warten, deren Lösung man unter dem Hashtag #kunsthalleathome teilen kann. Darüber hinaus gibt es Malvorlagen zum kostenlosen Download sowie einen virtuellen 360-Grad-Rundgang.

Auch das Badische Landesmuseum verfügt über digitale Kataloge, die es von der Couch aus zu entdecken gilt: Getreu dem Motto „Museum digital“ wird man täglich über die aktuellen Ausstellungen, Projekte und Sammlungen in Form von Videos und Ausstellungen to go informiert. Das ZKM präsentiert die Hommage an die bewegte Bilderwelt „Bauhaus. Film. Expanded“ als IGTV-Führung.

Das Kammertheater zeigt das aufgezeichnete Geisterspiel seiner „Comedian Harmonists“ vom 14.3. und das Sandkorn gewährt mit der Youtube-Videoclip-Reihe „Sandkorn virtuell“ sehr persönliche Einblicke in das derzeitige Leben seiner aktuell „brotlosen“ Künstler.

Das Kulturzentrum Tollhaus produziert alle vier Wochen einen Podcast (abonnierbar u.a. über Spotify), dessen Inhalte sich von O-Tönen bis hin zu exklusiven Interviews auf Konzerte, Veranstaltungen und andere Vor-Ort-Ereignisse beziehen.

Die auf Herbst verschobenen 20. „Independent Days“ veröffentlicht unter dem Motto „Kurzfilm vs Corona“ auf dem Youtube-Kanal des Karlsruher Filmboards jeden Tag einen Beitrag aus dem Programm früherer Festivalausgaben, darunter auch zahlreiche Preisträgerfilme.

Die „Stadtgeist“-App ermöglicht eine virtuelle Erlebnisreise durch Karlsruhe und wer etwas zum Schmunzeln haben möchte, probiert die ebenfalls kostenlose „Hearonymus“-App mit ihrem Fächerstadt-Guide (gesprochen von den Radiomoderatoren Zeus und Wirbitzky) aus.

Weitere Infos zu den stetig aktualisierten Karlsruher Smart@Home-Angeboten auf www.karlsruhe-erleben.de. -pat