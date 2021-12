Der aus der Corona-Zeit und einem Ratschlag seines Sohnes resultierende Tagesausflug zu Instagram (@jager.markus21) sorgte beim Karlsruher Künstler Markus Jäger für langfristige Abhängigkeit.

Täglich postet er seither seine „Nacht-Tiere“. Die simpel-symbolischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen sollen 2022 in Kooperation mit Journalistin Ana Rios als Buch und im Rahmen einer Plakataktion auf lokalen Litfaßsäulen erscheinen. Das jüngste Side Project ist www.dailysign.de: Bettina Wohlwend, Betreiberin von webproofed.de und artports.com, bietet hier Jägers digitale Fragmente in handwerklicher Umsetzung als hochfeine quadratische Bildobjekte aus Metall an.

Über die Suchfunktion können Bilder nach Titeln und Themen gefunden werden; da es sich um Kommentare zum Zeitgeschehen handelt, stehen die Motive auf Anfrage für redaktionelle Beiträge zur Verfügung, dazu gibt’s auch Poster und T-Shirts. -pat