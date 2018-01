Damenmode: Neue Looks fürs neue Jahr

Schließlich hängen schon die ersten Frühlingskollektionen in den Geschäften. Wer die trendigsten Teile nicht verpassen möchte, sollte sich also möglichst bald in die Karlsruher Innenstadt aufmachen. Wir stellen einige Trends vor, die man 2018 mitmachen sollte.

Zeigt her eure Schuhe

Stiefeletten sind 2018 auch sommertauglich, und das aus gutem Grund: Die je nach Form mal lässigen, mal eleganten Halbstiefel passen zu Jeans, Shorts und Röcken, sie sind stadt- und halbwegs geländetauglich und machen auch einen Regenschauer mit.

Bildrechte: Flickr Street Fashion, Style and Life - April 20 to 26 - Jason Hargrove + Jason Hangrove CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Trend sind derzeit gold bzw. silber glänzende Stiefeletten, neben solchen in elegantem Schwarz oder Bordeaux. Frauen mit empfindlichen Füßen können aufatmen: Vorbei die Zeit, in der sie im Sommer nicht ohne Pflaster aus dem Haus gehen konnten, denn die Stiefeletten von LaShoe sind dank Stretchanteil besonders weich und bequem.

Neue Hüte

Ein Accessoire, das laut einer Trendanalyse von Pinterest dieses Jahr regelrecht durch die Decke gehen wird, ist die Baskenmütze. Diese typisch französische Kopfbedeckung ist für Winter und Frühling gleichermaßen geeignet! Früher trug sie Kate Moss, heute sind Bella Hadid und Chiara Ferragni Testimonials für diesen frischen Look.

Vielschichtige Styles

Der Lagenlook aus dem letzten Jahr bleibt wichtig. An wechselhaften Apriltagen trägt man einfach ein Kleidungsstück mehr, wird es unverhofft warm, zieht man eines aus. Doch ist dieser Look nicht nur praktisch: Fashionistas, die sich vorm Kleiderschrank nicht zwischen zwei Lieblingsshirts entscheiden können, ziehen einfach beide übereinander. Gürtel um die Hüfte, Wollschal in einer Kontrastfarbe um den Hals - fertig ist ein allwettertaugliches und ausgesprochen stylishes Outfit. Kombinationen, die auf den Shows für die diesjährige Frühjahrs- und Sommerkollektionen gezeigt wurden, waren zum Beispiel Abendkleid über Top oder T-Shirt, Bluse überm Rollkragenpullover oder ein Netz- über einem zarten Blümchenkleid. Langweilig wird dieser Look also auf keinen Fall!

Frische Frühlingsfarben

Angesichts der schicken Interpretationen des klassischen Trenchcoats - die Vogue präsentiert einige Looks aus den aktuellen Kollektionen - möchte man sich auf einen Aprilregen geradezu freuen! In diesem Jahr sind die Mäntel sowohl in zarten als auch kräftigen Farbtönen gehalten. Die diesjährige Liste des Pantone Farbinstituts enthält so wunderbare Farbnuancen wie "Nile Green" - ein an Äpfel erinnerndes Hellgrün - oder "Cherry Tomato": Hier sagt der Name bereits alles. Ein Streifzug durch die Geschäfte lohnt sich, denn auch Shirts, Jeans und Kleider sind in den Modefarben dieses Frühlings gehalten. Wie wäre es beispielsweise mit einem sonnengelben Shirt zu einem Rock in sattem Ultraviolett?

Muster all over

Auch bei den Mustern bleibt es bunt: Comic- und Blümchenprints kehren diesen Frühling auf die Jacken zurück und vor allem die floralen Prints werden wohl auch so schnell nicht wieder verschwinden. Laut den Prognosen von Modeexperten werden sie in der kommenden Saison sogar Jogginganzüge zieren - ganz im Stil der 1990er.