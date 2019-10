Auch wenn der Verein Die Anstoß mittlerweile den ßpace am Kronenplatz sein Domizil nennen kann, hat er nicht vergessen, weswegen er einst gegründet wurde.

Auf ungenutzte Leerstände in Karlsruhe durch kulturelle Nutzung aufmerksam zu machen und Stadtentwicklung „von unten“ voranzutreiben. Mit der ehemaligen Dampfschreinerei in der Roonstraße bespielt Die Anstoß nun drei Wochen lang ein spannendes Industrieareal inmitten der Südweststadt. Über den gesamten Zeitraum läuft hier die zweistöckige Ausstellung „No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell“. Beteiligt sind KünstlerInnen aus dem Umfeld der Karlsruher Kunstakademie und HfG sowie aus Tokio, Frankfurt und Gießen mit Arbeiten zwischen Malerei, Skulptur, Video und Sound.

Ebenfalls drei Wochen lang nistet sich das „temporäre Studio für Bewegung“ ein. Hier wird ein Tanzstück erarbeitet und dessen Zwischenergebnisse als „Takt der Arbeitslosigkeit“ am Sa, 2.11. vorgestellt. Das wiederum passiert im Rahmen von „ßcape The Gravity“, einer der regulären Veranstaltungsreihen im ßpace, die kurzerhand in die Dampfßchreinerei umziehen werden. „ßcape The Gravity“ steht für konzentriert-legeres Hören experimenteller Musik und öffnet sich dieses mal in Richtung Tanz und Performance.

Zwei weitere ßpace-Formate winken aus dem Dampf: Das Hang-Out-Format „ßpaced“ erweitert sich zum Hofflohmarkt, wie gewohnt mit DJs, Snacks und Drinks, und entsteht diesmal in Kooperation mit Cola Taxi Okay und dem Quartiersprojekt Südweststadt (Sa, 26.10.). Auch der Leßeclub kommt extended daher: Am Fr, 1.11. erweitert ein Filmscreening die traditionelle Besprechung des gemeinsam gelesenen Buchs, am Do, 7.11. hält Barbara Umroth einen Vortrag über Kritische Theorie und Feminismus. Zur Vernissage (Sa, 19.10., 16 Uhr) gibt’s ein Konzert der Hamburger Sängerin L Twills, und die Finissage am So, 10.11. verspricht neben Livemusik nochmals Diskussionen und Vorträge rund um Kunst und Politik. -fd