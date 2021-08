„Das Fest“-Citymobil 2021

Gegen den Corona-Blues hat das „Fest“-Citymobil im Sommer 2020 mit seinen Überraschungsauftritten für Stimmung in der Innenstadt gesorgt.

Bis Anfang Oktober ist es an den Wochenenden vorerst jeden Samstag, später auch freitags wieder unterwegs – in noch mehr Stadtteilen mit noch mehr Kultur: Auch der in diesem Jahr 70. Geburtstag feiernde Stadtjugendausschuss, das interkulturelle Begegnungsfest „Mondo“, die „Eckkultur“ aus dem Dörfle, das Stadtteilprojekt „Bunte Stadt“ und viele weitere Akteure lassen sich auf dem schnuckligen Oldtimer-Lkw blicken; außerdem steht die Ladefläche Kindern und Jugendlichen, Engagierten und Ehrenamtlichen als Bühne zur Verfügung.

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, werden die Spielorte und -zeiten sowie die auftretenden Künstler nicht vorab bekannt gegeben. -pat