Das Fest der südlichen Waldstraße 2017

Die mit inhabergeführten Geschäften und Gastronomie gespickte südliche Waldstraße feiert ihr stadtbekanntes Straßenfest dieses Jahr unter dem Motto „In der Welt zuhause“ mit Fotokünstlern aus Karlsruhe und der Region.

Die Werke von Mari Seibel, Andreas Kehrwald, Astrid Hansen, Samuel Mindermann, Ralf Diemb, Sadik Ücok u.a. werden als Bilderreise quer durch die Geschäfte in kleinen Sonderausstellungen präsentiert. Zu sehen sind Motive aus aller Welt, die Offenheit und Gastfreundschaft, Interesse an anderen Kulturen, Toleranz und Lebensfreude vermitteln.

Währenddessen wird auf der für den Verkehr gesperrten Flaniermeile bis spät in die Nacht gefeiert; für musikalische Unterhaltung sorgen die Salsa-Band Los Pantolores, Singer/Songwriter Olli Roth und das Quintett Caramuru um Wahl-Karlsruher Italo Nalyson Araujo da Silva, das brasilianische Klänge mit Reggae-Rhythmen sowie deutschen, englischen und portugiesischen Texten vereint.

Bei Skog42 heißt es „Wecke den Bären in dir“: Mit dem Kauf eines imitierten Kaschmir-Modal-Tuchs spendet man zugleich für die Karlsruher Kindern und Jugendlichen in emotionaler und finanzieller Not beistehenden Arche. Und in der Verkaufsausstellung „I Used To Be A Polar Bear“ gibt es handsignierte Kunstdrucke des Londoner Fine Artists Paul Robinson, der Evelyn Engels Store für Wardrobe Essentials 2014 mit einer imposanten 6x3-Meter-Graffiti-Collage verziert hat. -pat