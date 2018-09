Das Fest der Südlichen Waldstraße 2018

Karlsruhes schönste Flaniermeile feiert ihr stadtbekanntes Straßenfest dieses Jahr unter dem allessagenden Motto „Die Waldstraße tanzt“.

Auf dem Programm stehen an beiden Tagen Auftritte der Tanzschule Xtra Dance mit Contemporary Dance, Hip-Hop und Breakdance, der Club TSC Astoria Karlsruhe präsentiert einen Salsa-Act und bereits am Samstagnachmittag zeigen die Kindergruppen beider Tanzclubs um 15 Uhr eine eigens kreierte Show.

Wer sich animiert fühlt, kann dann bei den drei Livebands am Abend selbst das Tanzbein schwingen: Am Freitag spielt die als Garant für authentischen Karibik-Sound bekannte Combo Latino; auf der zweiten Bühne steht mit Billy & Tom And Friends eine Coverband erster Güte, die Oldies und Klassiker u.a. von den Eagles und The Commodores, Stones, Beatles und BB King im Repertoire hat.

Und schließlich darf man sich an beiden Abenden auf die deutsch-brasilianische Band Forró de KA und ihre Eigenkompositionen sowie Interpretationen internationaler Hits im Forró-Stil freuen. Wie jedes Jahr sind beim „Waldstraßen-Fest“ die Geschäfte der Einkaufsmeile bis 22 Uhr geöffnet, einige Open-Air-Bars und die zahlreichen Restaurants und Kneipen laden mit Straßenterrassen unter bunten Blütenlampen zum Sitzen und Genießen bis spät in die Nacht. -pat