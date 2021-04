Kurz vor Ostern musste wie so viele Festivals auch „Das Fest“ 2021 abgesagt werden.

Die erneute Verschiebung könnte das Familienfestival in der Günther-Klotz-Anlage in einer zukunftsfähigen Ausrichtung einschränken: „Wir alle wissen nicht, wie ‚Das Fest‘ 2022 aussehen wird, ob auch zukünftig beispielsweise so viele Menschen wie bisher auf unseren geliebten Hügel dürfen“, sagt Martin Wacker, Geschäftsführer der veranstaltenden Karlsruhe Marketing und Event GmbH. „Wir benötigen bei der Planung von „Das Fest der Zukunft“ Freiheit und Flexibilität, um uns an die dann sicherlich neue Situation nach der Pandemie anpassen zu können. Nur so wird ein sicheres und sorgenfreies Feiern möglich sein.“

„Das Fest der Zukunft“ kann jeder Ticketinhaber unterstützen, indem die bereits gekaufte Karte dem „Fest“ geschenkt wird. Als kleines Dankeschön gibt es für jedes geschenkte Ticket einen personalisierten Druck, exklusiv für diese Aktion gestaltet vom national bekannten Karlsruher Cartoonisten Steffen Butz. Auf Wunsch erhalten Ticketbesitzer bei Rückgabe ihrer Karten den Ticketpreis rückerstattet.

Schenkung und/oder Rückgabe ist von zuhause aus online möglich, für das Procedere ist es jedoch ausschlaggebend, wie das Ticket gekauft wurde: Alle bei Eventim erworbenen Tickets (Online-Ticket) können über www.eventim.de zurückgegeben, aber nicht geschenkt werden. Es ist nicht möglich, das Ticket direkt an den Vorverkaufsstellen (Hardticket) zurückzugeben; für alle, die ihre Karte schenken oder zurückgeben wollen, ist auf www.dasfest.de ein eigenes Rückgabeportal eingerichtet.

Benötigt wird dafür die Ticketnummer und ein Scan des Tickets zur Verifizierung, zudem sollte die Bankverbindung zur Hand sein. Der Ticketpreis wird dann überwiesen. Es ist auch möglich, sein Ticketkontingent in Schenken und Rückabwicklung zu splitten. Sollte eine Onlinerückgabe nicht möglich sein, können Hardtickets auch im Schaufenster Karlsruhe in der Touristinformation am Marktplatz (Kaiserstr. 72-74) zurückgegeben, sobald diese nach der coronabedingten Schließung wieder öffnet.

Neben „Das Fest der Zukunft“ werden mit einer Ticketschenkung auch Künstler und Kulturschaffende in Karlsruhe unterstützt, denn „Das Fest“ wird trotz Pandemie auch diesen Sommer mit unterschiedlichen dezentralen Veranstaltungsformaten in Karlsruhe präsent sein. Weitere Infos dazu gibt die KME Ende April/Anfang Mai bekannt. -ps/pat