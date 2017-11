Das Fliegende Einhorn 2017

Zum ersten Mal bietet das Restaurant Surumu an der renommierten Pferderennbahn in Iffezheim ein neues Erlebniskonzept, eine große Dinnnershow mit Sterneküche und internationalen Acts.

„Das Fliegende Einhorn“ ist als ebenso fantasievolles wie witziges und hoch deliziöses Dinnerspektakel für Geist und Gaumen konzipiert. Hinter dem Projekt stecken der international renommierte Performance-Designer Enno-Ilka Uhde und der Chef de Cuisine étoilé Bernd Werner von Schloss Eberstein aus dem Schwarzwald.

Der Sternekoch sorgt für die fabelhaften Vier-Gänge-Menüs, die direkt und frisch von Schloss Eberstein zubereitet und nicht in der Kochfabrik vorproduziert werden. In der außergewöhnlichen und exklusiven Atmosphäre inmitten von Pferdeställen – das Restaurant ist während der rennlosen Zeit weitgehend unbespielt – präsentieren sie dabei eine Auslese an internationalen Künstlern aus Europa und Übersee.

Darunter sind der in seinem Genre bahnbrechende Anarcho-Clown Bernd Busch und die brasilianische Sopranistin Daniela Vega. Regisseur Uhde wird Humor und Poesie mit virtuoser Artistik und charmanter Burleske in ein sagenumwobenes Bühnenspiel einweben. Eine Produktion der Einhorn Entertainment GmbH unter der Federführung von Cordula Münchmeyer und Roswitha Werner.

INKA verlost zwei Tickets. Teilnahme per E-Mail bis Fr, 17.11. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Das Fliegende Einhorn“. -rw