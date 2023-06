Das Oststadtfest 2023

Wie schon im Vorjahr wird im und um das Zirkuszelt Maccaroni im Otto-Dullenkopf-Park gegenüber von Schloss Gottesaue „Das Oststadtfest“ gefeiert.

Nach der Eröffnung mit Fassanstich um 12 Uhr durch den Vorsitzenden des Bürgervereins Oststadt 1896 folgt den ganzen Muttertag über ein buntes Rahmen-, Bühnen- und Kulturprogramm für Jung und Alt.

So treten am Mittag u.a. das Astrein Trio, Frau Antje & die Ukulele sowie ZirkusartistInnen auf; nachmittags sorgen der Lutherana-Kinderchor und Fan City Vibes mit Uli Klaage zu Kaffee und Kuchen für die Unterhaltung; ab 17.30 Uhr spielen dann Follow The Cat um Bandleader Andreas Seeburger und Miri In The Green.

Fürs leibliche Wohl sorgt u.a. wieder die Kulturküche mit ihrem regionalen und nachhaltigen Essensangebot. Prima verbinden lässt sich der Besuch des „Oststadtfests“ mit „Ausgeschlachtet“, dem Tag der offenen Türen auf dem benachbarten Alten Schlachthof.-pat