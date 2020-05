„Dein INKA“-Reaktionen

Wir danken herzlich für die Wertschätzung, die uns aktuell über die „Dein INKA“-Kampagne zuteilwird – nicht nur durch Geldspenden, wie die nachfolgenden motivierenden Reaktionen von Machern aus der Kreativwirtschaft, Kulturszene und anderen Institutionen zeigen.

Toby O. Rink / Marke Mensch Natur

(aus dem MMN-Newsletter „Wie Design-Projekte Gutes tun“ vom 24.4.2020)

Wir kennen die Macher des INKA Magazins seit vielen Jahren und durften 2019 live miterleben, sie bei der Arbeit zu unterstützen, indem wir selbst bei der Entstehung von zwei Magazinen mitgewirkt haben. In absoluter Nähe und intensivem Austausch, wurde uns klar – dieser Verlag steht absolut hinter dem was er tut. Alle Inhalte werden aufwendigst selbst produziert und geschrieben, Themen dabei solide recherchiert und kritisch hinterfragt. Eigentlich genau das, was sich eine Stadt, aber nicht nur eine Stadt wünschen kann. Wie wichtig Qualitätsjournalismus ist, bekommen wir genau aktuell zu Corona deutlichst zu spüren. Welchem Text und Medium kann man glauben schenken und welchem eher nicht? Das INKA Magazin setzt sich dafür ein, dass ein qualitativ gutes, gerechtes und aufrichtiges Zusammenleben in unserer Stadt möglich ist, und gibt dem Stadtleben wie auch dem örtlichen Einzelhandel damit einen positiven Drive – stellt sich aber auch kritisch gegen fragwürdige Entscheidungen, die übereilt getroffen werden. Ein solches Sprachrohr braucht es. Wie vielen anderen Kultur-Einrichtungen und Vereinen, steht auch dem INKA der Corona sozusagen auf den Füßen. Stillstand bedeutet hier, dass auch weniger hilfreiche und wertvolle Insider-Informationen die Bürger der Stadt erreichen. Wir von Marke Mensch Natur schätzen aber genau das. Aus diesem Grund möchten wir dazu beitragen, das gesamte Team des Verlags mit unseren kleinen Möglichkeiten zu unterstützen. Das INKA-Team hat kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, mit der alle Bürger und verbundenen Unternehmen der Stadt dazu beitragen können, dass wir auch in Zukunft das smarte und wertvolle Produkt frisch gedruckt in den Händen halten dürfen.

INKA hat unsere Zapata Soundz Partys schon unzählige Male als Tagestipp angekündigt. Ein fettes Dankeschön an Patrick Wurster für die schönen Artikel. Ihr seid eine verdammt wichtige Institution im Karlsruher Stadt- & Kulturleben. Bleibt uns bitte erhalten!

Ich hoffe für Euch geht’s weiter! Wäre sehr schade um die INKA und Euer tolles Team!

INKA ist einfach toll und muss bleiben. Leute, spendet! Ihr könnt sowieso im Moment sonst nicht viel machen.