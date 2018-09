Karlsruhes DeliBurgers sind in aller Munde.

Die Kunden haben in den letzten zweieinhalb Jahren Geschmack gefunden an Lukas Möllers Philosophie, die auf nachhaltig und regional produzierten Zutaten beruht. Um den großen Andrang noch besser zu managen und die Wartezeit zu verkürzen, hat das bei Tripadvisor im bundesweiten Vergleich der Burgerbuden auf Platz sechs rangierende Lokal seit Kurzem einen mobilen Kellner eingestellt.

Mit der für iOS und Android erhältlichen App „Menu“ kann man sein DeliBurger-Mahl samt frischen Fritten und selbstgemachten Saucen als Beilage sowie Getränken vom hausgemachten Eistee bis zum Bier unkompliziert vorbestellen, sofort per Smartphone bezahlen und zur gewünschten Uhrzeit für den Außer-Haus-Verzehr abholen. Wer sich in der analogen Welt wohler fühlt, ordert wie gewohnt weiterhin telefonisch. Zwischen 11.30 und 21 Uhr wird der „Pure Fresh Flavour“ per Foodora-Fahrradlieferdienst auch heimgebracht. -pat