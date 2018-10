DeliBurgers: Mitarbeiter gesucht

Weil sich vor dem Tresen immer mehr Karlsruher mit DeliBurgern stärken wollen, sucht Lukas Möller Verstärkung für sein junges Team.

Medium ist nicht nur eine Kleidergröße und Englisch reizt den Gaumen mehr als das Ohr? Wer hier zustimmend nickt, erfüllt schon einmal die Grundanforderungen. Außerdem sollten BewerberInnen Wert auf erstklassige Lebensmittel aus ehrlicher, nachhaltiger Produktion legen, den Dienstleistungsgedanken verinnerlicht haben und gerne mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten.

Im Gegenzug bietet DeliBurgers flexible und fair bezahlte Beschäftigungsmodelle vom Minijob bis zum Werkstudenten-Vertrag, wobei das Arbeitszeitkonto Rücksicht auf Klausurenphase oder Abschlussarbeit nimmt; Überstunden fallen im Schichtsystem nur sehr selten an. Bewerbungen per E-Mail an Kristin Kortheuer (info@deliburgers.de). -pat