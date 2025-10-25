Demo „Für ein buntes Stadtbild“

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Bundeskanzler Merz’ beißreflexauslösende Aussage über „dieses Problem im Stadtbild“ wird nun auch in Karlsruhe zum Anlass für eine Spontandemo „gegen rassistische Hetze“.

Unterm Motto „Für ein buntes Stadtbild“ organisiert die queer-feministische und diskriminierungssensible Karlsruher Gruppe Weiche Kanten mit Fridays For Future eine Kundgebung am Friedrichsplatz samt anschließendem Demozug.

Begleitet wird die Demonstration von Redebeiträgen feministischer und antifaschistischer lokaler Gruppen. „Wir als Töchter lassen uns und unsere Angst vor sexualisierter Gewalt nicht für rassistische Hetze instrumentalisieren“, so Mitorganisatorin Maja Ziegenbein. -pat

Sa, 25.10., 12 Uhr, Friedrichsplatz, Karlsruhe

Anfang « Pop-up-Store Karlsruhe 2025 | Offerta 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 2 und 5.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

16. Karlsruher Weihnachtscircus

Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Weiterlesen …
Fächer Palast

Fächer Palast 2025

Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025

Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.

Weiterlesen …
Nacht der Weine

Nacht der Weine 2025

Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025

13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.

Weiterlesen …
Fine

19. Fine

Stadtleben // Artikel vom 31.10.2025

Das Sinzheimer Genießernetzwerk „City and more“ feiert in den glamourösen Sälen des historischen Baden-Badener Kurhauses zum 19. Mal sein Fest der Sinne für Gourmets, Designliebhaber und Genussmenschen.

Weiterlesen …
Pforzheimer Kulturnacht (Foto: Daniela Samson)

6. Pforzheimer Kulturnacht

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Am 25.10. kommen Kulturliebhaber wieder voll auf ihre Kosten und können ab den frühen Abendstunden bei der sechsten „Kulturnacht“ ins kulturelle Leben Pforzheims eintauchen.

Weiterlesen …
Kreativ Karlsruhe

Kreativ Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.

Weiterlesen …
Offerta (Foto: Messe Karlsruhe/Jürgen Rösner)

Offerta 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.

Weiterlesen …

Demo „Für ein buntes Stadtbild“

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Bundeskanzler Merz’ beißreflexauslösende Aussage über „dieses Problem im Stadtbild“ wird nun auch in Karlsruhe zum Anlass für eine Spontandemo „gegen rassistische Hetze“.

Weiterlesen …
Werbung
Pop-up-Store Karlsruhe

Pop-up-Store Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025

Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper