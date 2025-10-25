Demo „Für ein buntes Stadtbild“

Bundeskanzler Merz’ beißreflexauslösende Aussage über „dieses Problem im Stadtbild“ wird nun auch in Karlsruhe zum Anlass für eine Spontandemo „gegen rassistische Hetze“.

Unterm Motto „Für ein buntes Stadtbild“ organisiert die queer-feministische und diskriminierungssensible Karlsruher Gruppe Weiche Kanten mit Fridays For Future eine Kundgebung am Friedrichsplatz samt anschließendem Demozug.

Begleitet wird die Demonstration von Redebeiträgen feministischer und antifaschistischer lokaler Gruppen. „Wir als Töchter lassen uns und unsere Angst vor sexualisierter Gewalt nicht für rassistische Hetze instrumentalisieren“, so Mitorganisatorin Maja Ziegenbein. -pat