Demo & Protestcamp: Eine Reicht! Zweite Rheinbrücke verhindern 

Unter dem Motto „Eine Reicht!“ will die gleichnamige Gruppe die „Zweite Rheinbrücke verhindern“.

„Eine zweite Rheinbrücke soll gebaut werden – einen Kilometer neben der bestehenden, für den Autoverkehr und obwohl es keinen tatsächlichen Bedarf gibt. Wird die Brücke gebaut, wird auch die Querspange zur B36 kommen und damit der erste Teil der Nordtangente. Das Stauproblem auf der Rheinbrücke würde das nicht lösen, sondern nur weiter in die Stadt verlagern. Nach aktuellem Stand soll das mindestens 266 Mio. Euro kosten. Bus und Bahn hingegen sind vor allem auf der Pfälzer Seite in einem katastrophalen Zustand. Nach einem Sommer mit erneuten Hitzerekorden und ausufernden Unwettern, verlangen wir vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, die Verkehrspolitik an den Klimawandel anzupassen. Ein erster Schritt wäre der Stopp unnötiger, umweltbelastender Bauprojekte, wie der Zweiten Rheinbrücke. Daher fordern wir: Planungstopp für Brücke und Querspange und stattdessen Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Echte Verkehrswende statt weiter so!“, schreibt die „Eine Reicht!“-Gruppe in ihrem Pressemailing.

Am Sa, 30.9. will sie deswegen erneut das Rheinufer beim Alten Pionierhafen im Bereich der geplanten Trasse gemeinsam mit anderen Klima- und Umweltgruppen symbolisch besetzen. Ab 15 Uhr bietet sich dann im Rahmen eines Protestcamps die Möglichkeiten zum Austausch. Für eine gemeinsame Anreise mit dem Fahrrad trifft man sich um 14 Uhr an der Christuskirche; ansonsten ist der Demo-Ort auch mit dem ÖPNV plus 30 Minuten zu Fuß erreichbar (Haltestelle Maxau, S5/S51).

Ab 15 Uhr werden am Alten Pionierhafen kurze Redebeiträge verschiedener Gruppen – u.a. von Hartmut Weinrebe (BUND) und Ingo Laubenthal (Co-Sprecher Klimabündnis Karlsruhe) – sowie Workshops abgehalten. Neben der Demonstration findet von Fr-Di, 29.9.-3.10. ein Protestcamp am alten Pionierhafen statt. -ps/pat