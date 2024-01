Demonstration für Demokratie

Ein breites Bündnis von verschiedenen AkteurInnen ruft zu einer Demonstration für die Demokratie und gegen die AfD auf.

Die Demonstration startet mit einer Reihe von Reden am Marktplatz; anschließend führt ein Demozug über den Platz der Menschenrechte, vorbei am Bundesverfassungsgericht und durch die Ritterstraße in der Innenstadt.

Hintergrund ist die akute Gefahr durch die extreme Rechte: Wie eine „Correctiv“-Recherche offenlegte, plant die AfD die Deportation von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und anderer Menschen, die nicht ihrem Weltbild entsprechen. „Die AfD will, dass einige Menschen Deutschland verlassen. Das passt nicht zu den Regeln von Gleichheit und Respekt für alle Menschen, die im deutschen Grundgesetz stehen. In einer Demokratie ist es wichtig, dass die Rechte aller Menschen gleich und fair geachtet werden. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir alle zusammenstehen und zeigen, dass diese Gesellschaft bunt und vielfältig ist. Wir rufen alle Menschen dazu auf, für die Demokratie auf die Straße zu gehen. Selten war es so wichtig wie jetzt zusammen für eine offene Gesellschaft einzustehen“, so das Bündnis aus u.a. SPD, Grünen, der Linken, Falken, Seebrücke, Jusos, Fridays For Future, Antifa, Verdi, DGB, Naturfreunde, CSD und Garten der Religionen in seinem Aufruf. -ps/pat