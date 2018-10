Der KSC – Ein Kandidat für den Aufstieg?

Bereits in der vergangenen Saison ist der KSC denkbar knapp am Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gescheitert.

Erst in der Relegation musste sich das Team gegen Erzgebirge Aue geschlagen geben. Das Ziel für die aktuelle Spielzeit war deshalb schon früh klar. Doch ist der KSC tatsächlich ein Kandidat für den Aufstieg? Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Lage der Dinge.

Ordentlicher Start in die Saison

Die Verantwortlichen dürften durchaus zufrieden mit dem Start sein, den der Karlsruher SC in der dritten Liga hingelegt hat: Dem Team gelang es, bereits in den ersten elf Spielen achtbare 19 Punkte zu holen. Für kurze Zeit schob sich der Verein sogar auf den ersten Platz in der Tabelle. Das Ziel des Trainerteams muss nun sein, etwas mehr Konstanz in die Leistungen zu bringen; noch wechseln sich zu häufig berauschende Siege mit deutlichen Niederlagen ab. Auch das Umfeld trägt einen großen Teil zu dieser Stabilisierung des Klubs bei. Die Fans strömen ins Stadion, hinzu kommt die nicht zu unterschätzende Rolle der Sponsoren, die für den KSC selbst in seiner Spielklasse noch eine große Bedeutung hat. Sogar Sportwetten aufs Abschneiden des Teams sind noch immer möglich. Dadurch können die Fans nicht nur bei Heimsiegen finanziell profitieren.

Ein ausgewogener Kader

Ratsam ist in jedem Fall ein Blick auf den aktuellen Kader, um die Chancen genauer einschätzen zu können. Hier wurden in der Sommerpause vor allem punktuell noch Verstärkungen vorgenommen. Aktuell sind besonders die erfahrenen Größen des Teams von besonderer Bedeutung: Dazu zählen Spieler wie Daniel Gordon oder David Pisot, die dazu in der Lage sind, der Innenverteidigung die gewünschte Stabilität zu verleihen. Mit Manuel Stiefler wurde eine weitere solche Größe für das zentrale Mittelfeld verpflichtet. Den Gegenpol dazu bilden die vielen jungen Talente, die in diesen Tagen ebenfalls im Kader des KSC zu finden sind. So gilt etwa der vom VfB Stuttgart verpflichtete junge Alexander Groiß als die Zukunft in der Defensive. Auf der anderen Seite könnte auch Christoph Kobald zukünftig in eine solche Rolle schlüpfen. Im blauen Trikot zeigte auch er das eine oder andere Mal sehr gute Leistungen, die große Hoffnungen bei den Verantwortlichen wecken.

Der Blick auf die Konkurrenz

In den ersten Spielen schien es, als könnte in dieser 3. Liga jeder jeden schlagen. Doch einige Favoriten, die dem KSC in jedem Fall Druck beim Kampf um den Aufstieg machen werden, stechen heraus: Dazu zählt der finanziell stark unterstützte KFC Uerdingen, der über Spieler mit Erfahrung aus der Bundesliga und einen Weltmeister verfügt. Der VfL Osnabrück war im Vorfeld der Saison nicht unbedingt als einer der großen Favoriten auf den Aufstieg gehandelt worden, überzeugte jedoch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Auch Preußen Münster wird inzwischen aufgrund der starken Leistungen in den ersten Spielen zu den Aufstiegskandidaten gezählt. Der 1. FC Kaiserslautern konnte als Absteiger diesen Anspruch zwar bislang nicht unter Beweis stellen, doch auch mit den Roten Teufeln ist in Anbetracht des Kaders zu rechnen. Am Ende wird der KSC für das Projekt Aufstieg in jedem Fall etwas Glück benötigen. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, sich in einer so stark besetzten 3. Liga durchzusetzen.