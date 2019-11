Der Stand der guten Dinge @ Seltenschräg

Claudia Birks und Gloria Schmids „Stand der guten Dinge“ ist vielen vom Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz bekannt.

Hier werden neue Labels sowie gute und praktische Produkte vorgestellt; aber auch Produktdesigner und Kunsthandwerker schätzen das Sammelstandkonzept, um kostengünstig ihre Ware auf den Markt und an den Mann zu bringen. „Die Dinge, die wir anbieten, sind nicht nur Gegenstände, es stecken immer Geschichten dahinter: Wo kommt es her, wo geht es hin?“

Und weil diese Philosophie jener vom Oststadt-Geschenkeladen Seltenschräg nicht unähnlich ist, macht man einen Monat lang gemeinsame Sache: Bis Do, 19.12. gibt’s die Produkte vom Marktstand in Claudia Rists Nähwerkstatt – inkl. Schnäppchen, denn im Lager wird Platz fürs neue Jahr benötigt. Am letzten Tag bekommen Geschenkeshopper noch ein Glas Sekt in die Hand. -pat