Wenn das Paket dieses jungen Karlsruher Labels seinen Adressaten erreicht, geht die Handwerksarbeit erst los!

Denn Design.im.Karton steht für DIY-Produkte verschiedenster Art. Das Material und Werkzeug liefert Michaela Tholl-Franke ebenso mit wie eine Step-by-Step-Anleitung. Ihre Kunstwerkstatt bietet neben Woll-, Stoff- und Makramee-Arbeiten auch Töpferkunst und Paint Art aus Karlsruhe, dazu Lettering-Karten, Blumenschmuck sowie Kreationen saisonal wechselnder Künstler.

Aktuell angesagt: der in Gemeinschaftsarbeit entstandene, winterliche Leinendecken, Hoodies und Kissen schmückende Kunstwerkstatt-Hirsch. Wer nicht alleine vor sich hinwerkeln möchte, besucht einen der (auch in größeren Gruppen geeigneten) Workshops, ob Malerei, Makramee oder Nähen. Ab Januar finden sich auf der Website und im Newsletter auch regelmäßige Kurse unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und Schwerpunktthemen in Töpfern und Stricken. -pat