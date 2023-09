„Designfestival Karlsruhe“ Herbst 2023

Die ehemalige Maschinenfabrik am Westbahnhof wird zum sechsten Mal Mekka für DesignliebhaberInnen und Modeenthusiasten.

Nach nunmehr fünf mehr als erfolgreichen Events seit 2020 mit insgesamt über 12.000 Besuchern freuen sich die Gründer des „Designfestivals Karlsruhe“, die Geschwister Tahia und Riaz Dan Müller, auf die Herbst-Ausgabe 2023. Und auch dieses Mal könnten die Aussteller nicht unterschiedlicher sein – von in Handarbeit produzierter Kleidung des Modelabels „Ein Garten Studios“ (Hamburg), Kunst von Smankiboy (Mannheim) über exklusive Handtaschen und Accessoires von Loosebag (Österreich) bis hin zu zeitlosem und geschmackvollem Schmuck von Vagabundobjects (Dresden) reichen die Offerten, wenn an zwei Tagen über 80 regionale, nationale und internationale junge Labels, Start-ups und Kreative ihre neuen Kreationen auf dem „Designfestival“ in der Palazzo Halle vorstellen; über 35 davon sind neue DesignerInnen. Wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Produkten aus den Bereichen Mode, Schmuck, Accessoires, Feinkost, Interieur oder Kunst ist, kommt hier garantiert auf seine Kosten – ausdrücklich gerne in Begleitung seines stylischen Vierbeiners!

Die Kulinarik kommt derweil nicht zu kurz: So haben Besucher die Möglichkeit, vor, nach oder während der Shoppingtour das vielfältige Angebot zahlreicher regionaler Foodtrucks zu probieren und ein gutes Essen sowie das eine oder andere Getränk im schönen Außenareal der Palazzo Halle zu genießen. Zudem gibt’s dieses Jahr zum ersten Mal eine exklusive Weinprobe mit sechs erlesenen Weinen vom Weingut Anselmann aus Edesheim in der Pfalz. Die dort ausgewählten Weine sind nicht im Handel verfügbar und können beim „Designfestival“ exklusiv probiert und gekauft werden. -pat



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 5 x 2 Freikarten. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Designfestival“ bis Di, 10.10.