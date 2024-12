Die bekanntesten Influencer aus Karlsruhe

Karlsruhe, die lebendige Stadt in Ba-Wü, ist nicht nur für ihre Innovationskraft und Technologiezentren bekannt, sondern entwickelt sich auch zu einem Hotspot für kreative Talente im digitalen Raum.

Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und Tik-Tok nutzen zahlreiche Influencer aus Karlsruhe ihre Reichweite, um ihre Leidenschaften, Produkte und persönlichen Marken mit einem breiten Publikum zu teilen. Diese Karlsruher Influencer prägen mit ihren einzigartigen Inhalten lokale Trends und haben gleichzeitig Einfluss auf globale Bewegungen.

Karlsruhe ist mehr als nur Technologiezentrum – die Stadt ist der neue Geheimtipp für kreative Köpfe und Influencer, die auf Plattformen wie Instagram Trends setzen und Communitys begeistern. Ob inspirierende Handwerksvideos, energiegeladene Tanz-Challenges oder modische Lifestyle-Posts: Die Influencer aus Karlsruhe zeigen, wie authentische Inhalte und kreative Ideen nicht nur Follower, sondern auch mehr Instagram Likes bringen. Ihre Erfolge motivieren und bieten praktische Inspiration für alle, die ihr eigenes Profil stärken wollen!“

Julia Schäfer (Tschulique)

Julia Schäfer, bekannt unter dem Namen Tschulique, ist eine Karlsruher Influencerin, die auf sozialen Netzwerken wie Instagram, Tik-Tok und Youtube für ihre Inhalte rund um das Bauwesen und das Handwerk bekannt ist. Als Maurermeisterin zeigt sie in ihren Videos die Herausforderungen und Freuden des Handwerksalltags, wobei sie insbesondere Frauen im Bauwesen repräsentiert und zur Sichtbarkeit dieses Berufsbilds beiträgt. Ihre authentische und humorvolle Art hat ihr auf Instagram eine Followerbasis von rund 812.000 eingebracht. Ihre Videos, in denen sie Baustellenprojekte und handwerkliche Tipps präsentiert, haben auch auf Tik-Tok und Youtube eine wachsende Anhängerschaft.

Neben den klassischen Handwerksinhalten bietet Schäfer auf Tik-Tok und Youtube unterhaltsame Einblicke in ihren beruflichen Alltag. Ihre Popularität verdankt sie nicht nur ihrer Expertise im Bauwesen, sondern auch ihrem Engagement für die handwerkliche Ausbildung und ihre authentische Persönlichkeit. Sie nutzt ihre Plattformen, um Einblicke in die Arbeit auf Baustellen zu geben und praktische Tipps mit ihrer Community zu teilen, was ihr eine starke, unterstützende Fangemeinde eingebracht hat.

Letizia (The Letizia)

Letizia, unter ihrem Künstlernamen The Letizia bekannt, ist eine Social-Media-Influencerin aus Karlsruhe, die sich vor allem durch ihre dynamischen Tanzvideos auf Tik-Tok einen Namen gemacht hat. Mit über 367.000 Followern auf Tik-Tok hat sie es geschafft, sich als eine der beliebtesten Influencer aus Karlsruhe zu etablieren. Ihre Inhalte reichen von Tanzchoreografien und viralen Challenges bis hin zu Lifestylethemen, wobei sie immer wieder den neuesten Tik-Tok-Trends folgt und ihre eigene kreative Note hinzufügt. Ihr energetischer Stil und ihre Fähigkeit, humorvolle und gleichzeitig ansprechende Videos zu erstellen, haben ihr eine stetig wachsende Fangemeinde eingebracht.

Neben Tik-Tok ist Letizia auch auf Instagram aktiv, wo sie ihre Followerzahl kontinuierlich ausbaut. Mit rund 29.000 Followern auf dieser Plattform teilt sie eine Mischung aus Lifestyle, Kosmetik-Tipps und persönlichen Momenten. Ihre Vielseitigkeit als Influencer zeigt sich in der breiten Palette ihrer Inhalte, die sowohl tanzbegeisterte Zuschauer als auch solche, die an Mode und Beauty interessiert sind, ansprechen. Letizias Fähigkeit, auf verschiedenen Plattformen erfolgreich zu sein, hat sie zu einer relevanten Persönlichkeit in der Social-Media-Welt gemacht.

Sebastian Hahner (Skate 702)

Sebastian Hahner, bekannt unter dem Namen Skate 702, ist ein Youtuber und Content-Creator aus Karlsruhe, der seit 2010 Videos zu den Themen Gaming, Technik und Programmierung produziert. Ursprünglich bekannt für seine Let’s Plays und „Minecraft“-Videos, hat er sich zunehmend auf bildungsorientierte Inhalte spezialisiert, die vor allem Informatik und Softwareentwicklung abdecken. Mit über 185.000 Abonnenten auf Youtube hat Hahner eine breite Anhängerschaft aufgebaut und schafft es, komplexe technische Themen auf unterhaltsame Weise zu vermitteln. Besonders seine Tutorials und Erklärvideos im Bereich Programmierung erfreuen sich großer Beliebtheit.

Neben seiner Tätigkeit als Youtuber ist Hahner wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Auf Plattformen wie Twitter und Twitch gibt er Einblicke in seinen akademischen Alltag und interagiert mit seiner Community. Besonders auf Twitch hat er sich als regelmäßiger Streamer etabliert, wo er Themen wie Livecoding und neue Technologien behandelt. Diese Kombination aus technischer Expertise und Unterhaltung hat Hahner zu einem der bekanntesten Influencer im Bereich Bildung und Technik gemacht.

Celina Shania Esswein

Celina Shania Esswein hat sich nicht nur durch ihre Tanzvideos auf Tik-Tok einen Namen gemacht, sondern auch durch ihre authentischen Einblicke in ihr Familienleben. Sie nutzt ihre Plattform, um eine positive und lebensfrohe Botschaft zu vermitteln, die bei ihren Followern besonders gut ankommt. Themen wie Schwangerschaft und Mutterschaft spielen in ihren Inhalten eine zentrale Rolle, was sie zu einer authentischen Figur in der Tik-Tok-Community macht. Ihre Videos sind oft geprägt von Humor und der Teilnahme an beliebten Challenges, was sie für ihre Zuschauer besonders greifbar und sympathisch macht.

Neben ihren Tik-Tok-Aktivitäten, wo sie über 192.000 Follower zählt, ist Esswein auch auf Instagram aktiv. Mit rund 29.000 Followern auf dieser Plattform kombiniert sie dort Tanz- und Lifestyle-Inhalte mit persönlichen Einblicken in ihren Alltag. Ihre offene Art, mit Themen wie Schwangerschaft und Familienleben umzugehen, hat ihr eine enge Verbindung zu ihrer Community beschert. Besonders die Kombination aus dynamischen Tanzvideos und privaten Momenten schafft eine inspirierende Mischung, die Esswein als vielseitige Influencerin in der Social-Media-Welt positioniert.

Livia Josephine

Livia Josephine ist eine aufstrebende Influencerin aus Karlsruhe, die besonders durch ihre Mode- und Lifestyle-Inhalte auf Instagram und Tik-Tok bekannt wurde. Auf Instagram folgen ihr rund 37.700 Menschen, wo sie regelmäßig coole Outfits, Selfies und Eindrücke aus ihrem Alltag teilt. Neben Mode und Accessoires präsentiert sie auch persönliche Momente aus Reisen und ihrem Familienleben, was ihre Inhalte vielfältig und authentisch wirken lässt. Besonders ihre ästhetisch ansprechenden Outfit-Posts und die hohe Engagement-Rate ihrer Follower machen sie zu einer wichtigen Figur in der Mode- und Lifestyle-Community auf Instagram.

Auch auf Tik-Tok ist Livia mit rund 79.400 Followern aktiv. Ihre Videos zeigen oft alltägliche Situationen, kombiniert mit trendigen Inhalten, die sie oft gemeinsam mit ihrer Freundin Romina erstellt. Ihre humorvolle und offene Art, gepaart mit einem Auge für Mode und aktuelle Trends, hat ihr eine starke Präsenz auf beiden Plattformen verschafft. Livias Fähigkeit, ihren Followern sowohl private Einblicke als auch modische Inspiration zu bieten, hebt sie von anderen Influencern ab und stärkt ihre Reichweite in der Social-Media-Welt.

Welcher dieser Influencer aus Karlsruhe kennen Sie?

Karlsruhe hat sich als Hotspot für kreative Influencer etabliert. Ob Julia Schäfers Handwerksvideos, Letizias Tanz-Challenges oder Livia Josephines Fashion-Inspirationen – diese Karlsruher Content-Creator setzen Trends und begeistern Tausende auf Instagram, Tik-Tok und Youtube. Mit einzigartigen Einblicken in Handwerk, Technik, Mode und Lifestyle machen sie die Stadt zum pulsierenden Zentrum für digitale Kultur.