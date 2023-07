Die besten Locations & Events für Gamefreunde in Karlsruhe

Games gehören heute zum Alltag vieler Menschen ganz einfach dazu!

Dabei sind sie jedoch nicht nur Unterhaltungsmedium für zu Hause, sondern auch Kunstform, Innovationstreiber und ein echtes Kulturgut, das die Menschen zusammenbringt. Wer in Karlsruhe unterwegs ist und Möglichkeiten sucht, Spiele aller Art zu spielen, mehr zur Welt und Geschichte der Games zu erfahren und sich mit Gleichgesinnten zu verbinden, sollte diese Locations nicht verpassen.

Games im Museum

Spielen im Museum – klingt nach Fantasie, ist im ZKM in Karlsruhe allerdings schon längst Realität: Mit der Ausstellung „ZKM-Gameplay. The Next Level“ lässt das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) spielend einen Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Computerspiele zu. Als eine der ersten Kunstinstitutionen der Welt hat das ZKM bereits in den 90ern der Videospielkultur eine dauerhafte, öffentliche Plattform im Kunstkontext gegeben. In der Zwischenzeit hat sich die Ausstellung stark weiterentwickelt. Die verschiedenen Themenbereiche reichen von Retro-Games über moderne Erzählungen und Kunstspiele bis hin zu Games, die gesellschaftliche und politische Themen aufgreifen, und erlauben einen tiefen Einblick in die Welt der Spiele. Unter den 50 Werken befinden sich Indie- und Art-Games, die durch ihre Kreativität besonders einzigartig sind.

Wer in Karlsruhe eine Reise in die Anfangszeit der Videospiele unternehmen will, darf die Ausstellung des Vereins Retro Games in der Schauenburgstr. 5 nicht verpassen! Bereits vor über 20 Jahren wurde das Museum eröffnet, welches inzwischen über 90 Arcade-Automaten, über ein Dutzend Flipperautomaten und allerlei Heimcomputer und Konsolen vergangener Ären ausstellt. Wer glaubt, hier darf man nur gucken, irrt: Denn bei Retro Games dürfen alle Spiele, Arcades und Konsolen bei einem Besuch nach Lust und Laune gespielt werden, um die Ära der 8-Bit-Games auch 2023 erleben zu können.

Analoge Klassiker

Wer mal wieder einen ganz klassischen Spieleabend mit analogen Gesellschaftsspielen erleben will, findet in Karlsruhe eine ganze Reihe an Gruppen und Events, die Spielbegeisterte zusammenbringen. Adresse Nummer eins ist der Spielladen Spiele-Pyramide, in dem regelmäßig Events abgehalten werden. Von offenen Spielveranstaltungen mit allen möglichen Spielen über „Yu-Gi-Oh!“-Weeklies und Magic-Abende bis hin zu Tabletop-Tagen werden hier alle Spielbegeisterten auf ihre Kosten kommen. Wer sich vor allem für Rollen- und Brettspiele begeistert, ist im Vereinsheim Thoule an der richtigen Adresse. Dort stehen jede Woche Brettspiele, Tabletop-Matches und fantastische Rollenspiele auf dem Programm. Die Meetup-Gruppe „Board Game Group Karlsruhe“ ist eine weitere hervorragende Anlaufstelle für alle, die Gleichgesinnte suchen und einen guten alten Spieleabend mit Brett- und Kartenspielen in geselliger Runde in Karlsruhe erleben wollen.

Wer sich für Poker begeistert und seine Skills am grünen Filz beweisen will, findet in Karlsruhe diverse Turniere, in denen um verschiedene Gutscheine gespielt wird. Die Sportsbar A8 in der Kriegsstraße trägt regelmäßig Turniere aus, an denen sich Pokerfreunde messen können. Gespielt wird in der Regel die am meisten verbreitete Variante des Klassikers, Texas Hold’em Poker, die heutzutage sowohl offline als auch online extrem populär ist. Mit zwei Karten auf der Hand und fünf Gemeinschaftskarten in der Tischmitte geht es darum, Geschick, Taktik und analytisches Denken zu beweisen, um die Gegner zu schlagen. Mit diversen Pokerabenden in Karlsruhe können Freunde des Kartenspiels hier auf Gleichgesinnte treffen und ihre Skills verfeinern.

Kompetitives Daddeln in Karlsruhe

Auch der E-Sport hat längst in Karlsruhe Einzug gehalten. Mit den E-Sport-Vereinen KIT SC E-Sports und Sl4ke E-Sports steht hier das wettkampfmäßige Gamen auf dem Programm. Die Karlsruher E-Sport-Clubs nehmen an diversen Turnieren Teil und fördern den digitalen Sport in der Region. Wer sich selbst einmal im E-Sport ausprobieren oder andere E-Sport-Enthusiasten kennenlernen möchte, ist bei den Vereinen immer willkommen. Mit diversen Events, Streams und Schnupperveranstaltungen kommt hier die Gamerszene der Region zusammen.

Turniere und spannende Matches in Videospielen stehen zudem auch bei Nerdic auf dem Programm. Am Sa, 16.9. kommt das ultimative Event für Gamer und Fans der Nerd-Kultur wieder nach Karlsruhe ins Substage. Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren wird hier alles aus der Welt der Games zusammengebracht. Von Gaming-Matches über die beliebte Quiz-Night rund um das Thema Gaming bis hin zu Ständen zum Daddeln, hier schlagen Gamerherzen höher – außerdem ist es der optimale Ort, um die Gamer-Community der Region kennenzulernen.

Spieleliebhaber sind in Karlsruhe genau an der richtigen Adresse. Wer mehr über die Anfänge der Games erfahren möchte, den klassischen Spieleabend vermisst oder sich in hektische E-Sport-Matches stürzen will, hier kommt die Community zusammen und bietet etwas für jeden.