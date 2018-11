Die Besuchermagnete der Region: Das Spiel als Kulturgut

In Baden spielt der Tourismus seit Jahren eine wichtige wirtschaftliche Rolle.

Einige kulturelle Aushängeschilder sorgen neben der einzigartigen Landschaft für die wichtigen Besucherströme. Doch weshalb entscheiden sich Urlauber, ihre freien Tage in der Region zu verbringen? Wir haben einen Blick auf die wichtigsten Faktoren geworfen.

Die Spielbank Baden-Baden

Die Spielbank in Baden-Baden ist eine der größten in Deutschland. Ihr Einzugsgebiet reicht weit in den süddeutschen Raum hinein und auch Touristen nutzen die Zeit ihres Aufenthalts immer wieder, um sich einen Eindruck von den heiligen Hallen des Casinos zu verschaffen. Schon im 19. Jahrhundert war dort das Roulette eine wichtige gesellschaftliche Aktivität. Bis heute spielt gerade des klassische Spiel deshalb eine wichtige Rolle.

Sogar in einer Zeit, in der die digitale Konkurrenz in der Branche eine immer größere Rolle spielt, bleibt das Spiel in der Stadt bedeutend. So ist es inzwischen möglich, Roulette auf Casinoclub zu spielen und dabei auf ein Live-Casino zurückzugreifen. Doch trotz der attraktiven Angebote schätzen viele Spieler die authentische Atmosphäre, die von dem historisch gewachsenen Casino ausgeht. Auch aus diesem Grund zählt die Spielbank in Baden-Baden mit ihren einarmigen Banditen, Tischspielen und Kartenspielen noch immer zu den Attraktionen der Region.

Obwohl immer wieder Diskussionen um den Einfluss des Glücksspiels in der Region aufkommen, kann dessen große Bedeutung kaum geleugnet werden. Die Spielbank zählt bis heute zu den großen Steuerzahlern der Stadt. Die regelmäßigen Einsätze der Spieler sind aus diesem Grund auch dafür verantwortlich, dass sich stets Kapital in der Stadtkasse befindet. Auf diese Weise kommt das Aushängeschild der Stadt mit all seinen verschiedenen Spielen wieder der Allgemeinheit zugute.

Das Karlsruher Schloss

Das Stadtbild von Karlsruhe wird bis heute stark vom barocken Bau des Schlosses geprägt. Inspiriert von den großen Vorbildern in Frankreich wurde das Bauwerk erst nach Jahrzehnten vollendet. Die absolutistische und ungeteilte Macht des Herrschers sollte in der gesamten Anlage zum Ausdruck kommen. Aus diesem Grund sind die Straßen der Fächerstadt alle auf das Schloss selbst ausgerichtet. Bis heute ist es möglich, bei einem Gang durch die Gassen den historischen Eindruck selbst zu erleben. Besucher entscheiden sich zudem für eine Besichtigung des groß angelegten Schlossgartens. Auch seine Symmetrie ist ein typisches Zeichen des Stils, der einst bei der Errichtung von den Verantwortlichen angestrebt wurde.

Das Schloss selbst kann von den Gästen der Region ebenfalls besichtigt werden. Heute ist das Badische Landesmuseum in den hohen Räumen untergebracht, welches seine Besucher immer wieder mit wechselnden Ausstellungen zu überzeugen weiß. Aus diesem Grund lohnt es sich, einmal einen Blick hinter die historische Fassade zu werfen, die in den vergangenen Jahren restauriert wurde und nun in neuem Glanz erstrahlt.

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Auch die staatliche Kunsthalle in Karlsruhe hat den Anspruch, den eigenen Status als Besuchermagnet zu untermauern. Immer wieder sind dort bedeutende Werke überregional bekannter Künstler ausgestellt. Darüber hinaus zementiert die Institution die guten deutsch-französischen Beziehungen. Dafür verantwortlich ist die zentrale Kooperation mit französischen Kunstmuseen, die dafür sorgt, dass immer wieder große Werke französischer Künstler den Weg nach Karlsruhe finden und dort das öffentliche Angebot bereichern. Auch in Zukunft soll dieser zentrale Austausch beibehalten werden.