Die Esstischlampe ist die Augenweide des Esszimmers

Lampen gibt es wie Sand am Meer, die stylische Vielfalt reicht von modernen über nostalgische bis hin zu Industrieleuchten oder gar zu orientalisch anmutenden Lampen.

Insbesondere im Esszimmer ist weder eine Tisch- noch eine Decken- oder Wandleuchte wirklich empfehlenswert; selbst eine Stehlampe dient lediglich als zusätzlich Lichtquelle. Für den Essbereich bieten sich in erster Linie Hänge- oder Pendelleuchten an, die von der Esszimmerdecke direkt über Ihrem Esstisch hängen, um ihn bestmöglich auszuleuchten. Stöbern Sie in aller Ruhe, mit Genuss und Muße durch das breit gefächerte Angebot des exakt darauf spezialisierten Onlineshops Vivaleuchten.

Esstischlampen für jeden Geschmack

Da der individuelle Geschmack für den Kauf einer Esstischlampe immer ausschlaggebend ist, sollte man sich zunächst überlegen, was einem gefällt und sich dazu entsprechende optische Anregungen holen. Zu erreichen über das ausgiebige Stöbern in oben genanntem Onlineshop, denn dort stoßen Sie unweigerlich auf so viele wunderschöne Exemplare, die Ihre Phantasie anregen werden. Dort sind derart viele Stilrichtungen zu sehen, um die Qual der Wahl werden Sie also nicht herumkommen. Dennoch können Sie mit diesen Eyecatchern Ihre ganz persönliche, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Auswahl, perfekt und in aller Ruhe vom heimischen Computer aus treffen.

Lieben Sie bspw. minimalistische Designs? In diesem Fall ist ein von der Decke baumelnder Glaskolben eine gute Wahl für Ihren Esstisch. Natürlich gibt es solche Hängelampen auch mit mehreren Glaskolben oder anderweitigen, schlicht gehaltenen Glasformen, falls Sie eine hellere Lichtquelle bevorzugen. Die meisten Glaslampen sind zudem mit einer Dimm-Funktion ausgestattet, sodass Sie die Helligkeit nach Belieben selbst regulieren können. Der Esstisch wird nicht selten auch für andere Zwecke genutzt, bspw. machen die Kinder dort ihre Hausaufgaben, sie malen oder basteln oder Sie selbst erledigen dort Ihre Schreibarbeiten. Deshalb ist es enorm wichtig, die passende Esstischlampe für Ihren individuellen Bedarf zu finden.

Vielfältige Stilrichtungen

Bevorzugen Sie eher einen skandinavischen Stil, dann kommen Sie um eine Holzlampe nicht herum, die zu diesem ruhigen, naturnahen Wohnstil passt. Lieben Sie es extravagant und edel, dann wäre ein opulenter Kronleuchter mit viel Glas und Strass genau das Richtige für Ihr Esszimmer. Sind Sie wohntechnisch eher im Film- und Showbiz zuhause oder mögen einen urbanen Fabrikstyle, dann kämen große Pendelleuchten im Flutlicht- und Spotstil sowie rustikale, robuste Industrielampen in Frage. So manch einer mag es asiatisch und bevorzugt den Exotik-Stil, dann kommen Korblampen oder Leuchten aus Bambus, Papier und Schilfrohr zum Tragen. Auch für Freunde des Purismus hält Vivaleuchten absolut schlichte und dennoch klassisch schöne Lampen bereit, die durchaus auf jedweden Schnickschnack und Schnörkel verzichten können. Wird ein eher nostalgischer Stil gewünscht, dann sind Hängelampen aus gewebtem Stoff im 50er-Jahre-Style, aber auch im Barock- oder Landhausstil genau das Richtige. Auch der Oriental-Stil ist bei diesem Onlineshop in großer Auswahl vertreten, ganz gleich ob als Tischlampe, Decken-, Pendel- oder Hängeleuchte, es ist also garantiert etwas für Ihren Essbereich dabei. Die Materialien variieren hier von Stoff über Glas bis hin zu verschiedenen Metallen, die mit wunderschönen orientalischen Verzierungen und Lochmustern geschmückt sind. Fakt ist: Ganz gleich welchen Stil Sie bevorzugen, eine Lampe bildet immer den Mittelpunkt und Hingucker eines Esszimmers und sollte dementsprechend sorgfältig ausgewählt werden.

Namhafte Marken

Der Onlineshop führt viele bekannte Markenhersteller wie z.B. Anne Lighting, Mexlite, Roter Faden, Seletti, Licht & Living, Trio Leuchten oder Lichtlab. Jede Marke vertritt ihren ganz eigenen Stil und hat ihre eigene Preisklasse, da ist für jedes finanzielle Budget garantiert etwas dabei. Zudem muss es nicht unbedingt ein Markenlabel sein, es gibt wunderschöne Designer-Lampen auch von weniger bekannten Herstellern. Die Auswahl ist riesengroß und gerne sind bei Fragen oder etwaigen Unsicherheiten die Lichtexperten des Hauses zu kontaktieren, die sehr gerne mit einer fachkundigen Beratung weiterhelfen. Lassen Sie sich zudem im Bereich dimmbare LED-Esstischlampen umfassend informieren; auch dies ist eine spannende und sparsame Einsatzmöglichkeit, die für strahlend helle Ausleuchtung Ihres Essplatzes sorgt.

Wissenswertes über die passende Form Ihrer Esstischlampe

Die richtige Beleuchtung im Esszimmer wird nicht selten unterschätzt. Eben weil der Esstisch oftmals auch für andere Tätigkeiten als zum bloßen Einnehmen der Speisen genutzt wird, ist eine optimale Ausleuchtung des Essbereiches enorm wichtig. Die passende Auswahl der Esstischlampe sorgt künftig für ein perfektes Ambiente zu allen Gelegenheiten. Einen länglichen Tisch komplettiert bspw. eine ebenso rechteckige Hängeleuchte perfekt. Ist der Tisch, z.B. im Hause einer Großfamilie sehr lang, so können auch mehrere Pendel- oder Hängeleuchten nebeneinander aufgehängt werden, was zudem einen spielerischen Effekt erzeugt. Über einen runden Esstisch passen wieder runde Lampenformen wesentlich besser als vier- oder rechteckige.

Fazit

Ganz gleich für welche Esszimmerlampe Sie sich letztlich entscheiden, eine fachlich versierte Beratung, eine große Vielfalt und Auswahl sowie eine hochwertige Qualität erhalten Sie garantiert bei Vivaleuchten!