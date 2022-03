Die Gemütlichkeit des Urlaubs nach Hause holen

Viele Menschen achten bei der Auswahl ihres Feriendomizils in Dänemark darauf, wie es mit Möbeln ausgestattet ist.

Ein Platz zum Lesen, ein Sofa zum Kuscheln oder große und bequeme Betten. Dabei stellt sich eigentlich nur eine Frage. Warum holt man sich das besondere Möbelstück nicht einfach nach Hause. Über das Internet ist es nämlich gar kein Problem mehr, original dänische Möbel zu bestellen.

Es ist vollkommen verständlich, dass man für die schönste Zeit im Jahr besonderen Wert auf Sitzgelegenheiten legt. Wann sonst sitzt man mehrmals am Tag mit der gesamten Familie am Esstisch und an jedem Abend gemeinsam auf dem Sofa. Gerade dänische Sofas haben den Ruf nicht nur optisch ansprechend zu sein, sondern auch noch sehr bequem. Viele Urlauber freuen sich besonders auf die Abende vor dem Kamin auf dem Sofa in ihrem Ferienhaus.

Besondere Möbel für zu Hause

Nicht nur als Dänemark-Fan sollte man darüber nachdenken, sich dänische Designmöbel für zu Hause zu kaufen. Diese lassen sich aufgrund ihres eher schlichten Designs meistens sehr gut mit Möbel aus anderen Nationen und Stilrichtungen kombinieren. Ein weiteres Attribut, welches man Möbeln aus Dänemark nachsagt, ist, dass sie zeitlos seien. Ein Beweis dafür ist die große Nachfrage nach gebrauchten Teakmöbeln aus dänischer Produktion der 1960er und ’70er Jahre. Was jahrzehntelang bei Oma stand, findet heute neue Liebhaber.

Dabei darf man nicht den Fehler machen und Preise wie in einem Möbeldiscount erwarten. Die Möbelindustrie ist kein unbedeutender Wirtschaftszweig in Dänemark. Allerdings wird konsequent auf Klasse anstatt auf Masse gesetzt. Günstige Möbel, die oftmals den Charakter eines Wegwerfartikels haben, wird man aus dänischer Produktion nicht finden. Der höhere Preis zahlt sich aber aus, denn die Qualität übersteht problemlos mehrere Umzüge oder Umgestaltungen in den eigenen vier Wänden.

Skandinavien liegt voll im Trend

Ein Stück weit schwimmt man auch mit dem Trend mit. Hochwertige Produkte aus Dänemark liegen voll im Trend. Die teilweise unaussprechlichen Marken erfreuen sich großer Beliebtheit. Und so manches Design Made in Dänemark hat es schon zu einem Klassiker gebracht. Vielleicht wird das nächste Sofa auch dazu.

Wenn das nächste Mal ein besonderes Möbelstück erneuert werden soll, wie zum Beispiel der Esstisch, das Sofa oder das Bett, dann sollte man auch mal Richtung Norden schauen. Fast alles, was man an einem dänischen Ferienhaus liebt, kann man heute online bestellen. Und dann muss man sich nicht mehr monatelang auf den Lieblingsplatz am Abend freuen, sondern hat ihn jeden Tag im eigenen zu Hause.