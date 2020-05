Die Region sucht einen Kulturmanager

Wer die kulturellen Stärken der Region im Team fördern, innovativ vernetzen und kreativ vermitteln will, kann sich auf die neu ausgeschriebene Stelle „Regionalmanager/in Kultur“ bewerben.

Zunächst bis Ende 2023 soll die gesuchte Person mit dazu beitragen, die Kulturakteure in der Region stärker zu vernetzen, regionale Projekte zu begleiten und nach Möglichkeit in ausgewählten Bereichen zu unterstützen. Während der Entwicklungsphase des von Bund und Land finanzierten Pilotprojekts bis Mitte des nächsten Jahres wird das Aufgaben- und Stellenprofil an die hiesigen Bedarfe angepasst und durch eine regionale Kulturkonferenz im Herbst weiter geschärft.

Der Pilot ist ein gemeinsames Projekt der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“, des Programms „Trafo Modelle für Kultur im Wandel“ der Kulturstiftung des Bundes sowie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Neben der Kultur-Region Karlsruhe, die im Kern die Landkreise Karlsruhe und Rastatt sowie die Stadtkreise Baden-Baden und Karlsruhe umfasst, wurden fünf weitere Kulturräume ausgewählt: die Landkreise Hohenlohe, Ostalb, Rems-Murr, Reutlingen und Waldshut.

Bewerbungen können bis 14.6. per E-Mail an bewerbung@region-karlsruhe.de eingereicht werden. -ps/pat