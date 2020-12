Die riesige Skulptur ist verschwunden: Polizei sucht nach dem Phallus

Es gibt wichtige Fragen, die die Menschen auf ihrem Lebensweg beantworten müssen.

„Wofür bin ich auf diesem Planeten?" Und natürlich: „Vort welcher Statue sollte ich ein Selfie aufnehmen?" Was manchem vielleicht nicht klar ist: Statuen, mit denen man in den sozialen Medien gesehen wird, sagen viel darüber aussagt, wer man ist, was man repräsentiert und worum es einem im Leben geht. Die Polizei in Deutschland hat eine Untersuchung über das Verschwinden einer großen Holzskulptur eines Phallus von einem Berghang aus eingeleitet, wo er vor einigen Jahren ohne Erklärung aufgetaucht war. Die „Allgäuer Zeitung" berichtete am Montag, die fast zwei Meter hohe Skulptur sei am Wochenende offenbar abgeholzt worden, nur ein trauriger Haufen Sägemehl sei auf dem 5.702 Meter hohen Grünteeberg zurückgeblieben. Am Montag erklärte die örtliche Polizei die phallische Statue als vermisst. Sie waren sich jedoch nicht sicher, welche Anklage sie erheben könnten, sollte der Dieb verhaftet werden. Unabhängig davon, ob es sich um ein Verbrechen handelte oder nicht, waren die Einheimischen der Meinung, dass sie eines charaktervollen Wahrzeichens beraubt wurden und der Plan, einen neuen hölzernen Phallus auf dem Berg zu errichten, wurde bereits vorgelegt.

Sägemehl statt Statue

An der Stelle, an der die Skulptur stand, wurde ein Haufen Sägemehl gefunden. Das Verschwinden eines riesigen hölzernen Phallus von einem Berghang in Deutschland hat zu einer polizeilichen Untersuchung geführt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA führen Beamte im bayerischen Kempten die Ermittlungen, aber es sei nicht klar, ob ein Verbrechen begangen worden sei. Die zwei Meter große Skulptur, die vor einigen Jahren auf dem Gruüntenberg auf mysteriösse Weise aufgetaucht ist, soll am Wochenende gefällt worden sein. An ihrer Stelle sei nur noch ein Haufen Sägemehl vorhanden gewesen, berichtete die „Allgäuer“. Die Skulptur hatte in den vergangenen Jahren als Wanderziel Berühmtheit erlangt und erschien sogar auf Google Maps, wo sie als Kulturdenkmal eingestuft wurde. Lokale Überlieferungen besagen, dass sie als Geburtstagsgeschenk für einen jungen Mann gemacht wurde, dessen Familie das Geschenk nicht zu schätzen wusste, und so wurde die schwere Skulptur auf den Berg geschleppt und dort zurückgelassen.

Wir wissen nicht, ob es sich um eine Straftat handelt oder nicht", sagte Polizeisprecher Holger Stabik der „Allgäuer Zeitung“. Er sagte, die Polizei habe auch Schwierigkeiten zu ermitteln, wer der Geschädigte in dem Fall sein könnte, da die Statue keinen eindeutigen Besitzer habe. Der Bürgermeister des nahen Rettenbergs, Nikolaus Weissinger, sagte, das Verschwinden der Skulptur sei "eine Schande". In den letzten Wochen erlebte die Skulptur ein gemischtes Schicksal: Sie wurde niedergeschlagen und wieder aufgestellt, aber auch mit einem Bier, das ihr von der örtlichen Brauerei gewidmet wurde („ein spritziges, natürliches Rotbier"). Die deutsche Nachrichtenagentur DPA berichtete, dass die Polizei im bayerischen Kempten das Verschwinden der Skulptur untersucht, obwohl nicht klar war, ob ein Verbrechen begangen wurde. Der Besitzer der Skulptur ist unbekannt.

Auch der Monolith von Utah ist verschwunden – Aliens?

Es waren ein paar harte Tage für unorthodoxe, mysteriöse Denkmäler. Derr 3,5 Meter lange Edelstahlmonolith in der Wüste von Utah, der seit seiner Entdeckung vor zwei Wochen so viel Aufmerksamkeit erregt hat, ist ebenfalls verschwunden. Der Sheriff des Bezirks San Juan sagte, das Büro habe nicht die Ressourcen, um viel Zeit und Energie auf die Untersuchung der Frage zu verwenden, wer das Objekt weggebracht hat, was zunächst illegal war. Hunderte reisten, um den Monolithen zu finden, der am 18.11. von staatlichen Hubschrauberbesatzungen gesichtet wurde, die Wildbiologen beim Zählen der Dickhornschafe halfen. Utah-Beamte sagten nicht genau, wo sich der Monolith befand, aber man fand ihn bald durch Satellitenbilder aus dem Jahr 2016 und bestimmte seine GPS-Koordinaten. „Die Struktur hat internationale und nationale Aufmerksamkeit erhalten, und wir erhielten Berichte, dass eine Person oder Gruppe sie am Abend des 27.11. entfernt hat. Das war so ziemlich das Seltsamste, was mir in all meinen Jahren der Fliegerei da draußen begegnet ist“, sagte Pilot Bret Hutchings gegenüber dem lokalen Nachrichtensender KSL TV. Der Monolith wurde von staatlichen Wildtierbeamten entdeckt, die dabei halfen, Schafe aus einem Hubschrauber aus zu zählen.