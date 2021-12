Die schönsten Casinos der Welt

Casinos sind nicht nur Orte, an denen man Spiele spielen kann.

Sie sind oft luxuriös und architektonisch ansprechend. Sie sind so gestaltet, dass sie bekannten Denkmälern ähneln oder einen historischen Stil nachahmen; sie haben ihre eigene Atmosphäre und Ausstrahlung. Oft gibt es viel Gold, um Reichtum zu präsentieren, und Rot, um die Risikobereitschaft der Menschen zu steigern. Sehen wir uns einige der schönsten Casinos weltweit an.

Das Venetian Macao, Macau

Macau war bis 1999 eine portugiesische Kolonie. Heutzutage wird es als „Monte Carlo des Orients“ oder sogar als „Hauptstadt des Glücksspiels“ bezeichnet. Das Venetian Macau ist das größte Casino der Welt und das sechstgrößte Gebäude. Es verfügt über einen 550.000 Quadratmeter großen Glücksspielbereich, eine Sporthalle und vieles mehr. Es ist im gleichen Stil wie das Venetian in Las Vegas gebaut. In der Tat ist es eine exakte Kopie seiner amerikanischen Schwester, aber größer. Im Venetian Macau können Sie spielen, in verschiedenen Restaurants Speisen aus der ganzen Welt essen, in Gartenpools schwimmen, Sport treiben und nach einem Tag voller Emotionen in einem luxuriösen Gästezimmer schlafen. Sie können sogar eine romantische Gondelfahrt machen, denn es gibt Nachbildungen der Kanäle in Venedig. Die Gesamtfläche des gesamten Areals beträgt fast 10,8 Mio. Quadratmeter. Wie eine kleine Stadt!

Caesars Palace, Las Vegas

Wenn Sie noch nie in Las Vegas waren, haben Sie es vielleicht in Filmen gesehen. Er wurde vor fast 50 Jahren eröffnet. Er ist zur Luxus-Ikone und zum Markenzeichen von Las Vegas geworden. Es hat eine Menge Skandale, Rezessionen und andere Hindernisse überstanden. Die Spielfläche beträgt 166.000 Quadratmeter. Außerdem gibt es ein riesiges Spa mit römischen Bädern. Die gesamte Architektur ähnelt dem alten Rom. Es gibt auch Gästezimmer und Suiten mit hohem Standard und natürlich Cafés und Restaurants mit ausgezeichnetem Essen.

Sun City Casino Resort, Südafrika

Das Außergewöhnliche an diesem Resort ist, dass es mitten im Busch gelegen ist. Von Johannesburg aus sind es zwei Stunden Fahrt. Das Sun City Casino Resort wurde 1979 eröffnet und war ein von der Apartheid-Regierung eingerichtetes Gebiet für die schwarze Bevölkerung. In diesem Gebiet galten die Gesetze nicht und sowohl Weiße als auch Schwarze durften dort spielen und Umsatzshows sehen, sogar oben ohne. Das Gebiet wurde schnell zum Ziel für High Roller. Sun City gilt mit seinen Hotels, Hunderten von Spielautomaten, vielen Tischen für Kartenspiele und einem eigenen Safari-Bereich nur für Kunden als eines der besten Casino-Resorts weltweit.

Hotel Lisboa, Macau

Das Grand Lisboa ist ein Markenzeichen von Macau. Es wurde vom Vater des Glücksspiels in Macau erbaut. Es ist das höchste Gebäude der Stadt und die größte LED-Kuppel der Welt, denn sie besteht aus mehr als einer Million Lichtern. Das Innere hält mit und ist atemberaubend. Es gibt 1.000 Spielautomaten und 800 Tische auf allen luxuriös dekorierten Etagen. Es richtet sich an wohlhabende Touristen und Glücksspieler aus aller Welt. Hier gibt es die berühmtesten Köche und es ist auch ein Ort für Weinkenner, denn es werden 15.000 Sorten dieses edlen Getränks angeboten.

Bellagio, Las Vegas

Das Bellagio ist vor allem für seine Springbrunnen bekannt. Diese sind in Filmen über Casinos wie „Ocean’s Eleven“ oder „Hangover“ zu sehen gewesen. Das Casino ist regelmäßig Gastgeber der „World Poker Tour“ und ist bekannt für seine Pokerräume. Die Pokertische haben hohe Limits, sodass es wirklich ein Snack für High Roller ist. Außerdem gibt es Spielautomaten, an denen man bis zu zwei Millionen Dollar gewinnen kann. Für den Einkaufsbummel gibt es exklusive Modegeschäfte.

Marina Bay Sands, Singapur

Wenn Sie nach Informationen über Singapur suchen, werden Sie dieses Gebäude bestimmt irgendwo auf den Fotos finden. Drei Wolkenkratzer mit einer schiffsähnlichen Konstruktion an der Spitze. Es ist zwar nicht das größte Kasino der Welt, dafür aber das teuerste. Sein Bau kostete 5,5 Mrd. Dollar. Im größten Atrium-Casino der Welt gibt es 2.500 Spielautomaten und 500 Spieltische. Wenn Sie mit dem Glücksspiel fertig sind, können Sie sich im riesigen Infinity-Pool über der Stadt treiben lassen oder sich im großen Theater im Inneren ein Stück ansehen. Für Wissenschaftsfreaks gibt es in den Gebäuden ein Wissenschaftsmuseum.

Atlantis Resort & Kasino, Bahamas

Das größte Casino in der Karibik ist auch der Ort, an dem Sie in der teuersten Hotelsuite der Welt schlafen können. Dieses Vergnügen kostet Sie 25.000 Dollar pro Nacht. Es gibt 78 Tische und fast 1.000 Spielautomaten. Das Besondere daran ist, dass die Fenster den Blick auf das atemberaubende türkisfarbene Meer freigeben. Das kann das Glücksspiel zu einer beruhigenden Erfahrung machen.

Ibiza Gran Hotel, Ibiza

Ibiza ist bekannt für die besten Partys und tollen Strände. Auf der Insel gibt es auch ein luxuriöses Casino, das eine der Hauptattraktionen ist. Es bietet ein romantisches Ambiente, ein Spa mit einer großen Auswahl an Behandlungen und den besten Service. Im Restaurant werden traditionelle regionale Gerichte, spanische Küche, aber auch internationale Gerichte serviert. Das Casino ist Ausrichter von Texas Hold’em-Turnieren, sodass viele Profis dieses Casino mögen.

Casino Baden-Baden, Deutschland

Dies ist ein 250 Jahre altes Meisterwerk! Es war 61 Jahre lang geschlossen, weil alle Casinos im Land aufgrund der staatlichen Vorschriften geschlossen wurden. Die Legende besagt, dass es für die Roulettetische echte Silber- und Goldchips gab. Die Spielsalons sind nach bedeutenden Persönlichkeiten der Geschichte benannt. Von den Besuchern wird verlangt, dass sie sich formell kleiden. Die Architektur ist anspruchsvoll und so ist es nicht verwunderlich, dass Sie sich mit Ihrer Kleidung an die Umgebung anpassen müssen.

Monte Carlo, Monaco

Monte Carlo ist eine der Städte, die als Hauptstädte des Glücksspiels bezeichnet werden. Das Gebäude ist ein Denkmal, es wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Architekten erbaut, der auch für die Pariser Oper verantwortlich war. Das Design lockt Glücksspieler aus aller Welt an, vor allem High Roller.

Fazit

Wie Sie sehen, finden Sie überall auf der Welt atemberaubende Casinos. In Afrika, Asien, Europa und Amerika. Natürlich gibt es noch mehr davon und es hängt alles von unserem Geschmack ab. Es gibt historische oder moderne, riesige oder kleine, in einer pulsierenden Stadt oder mitten im Wald. Die Wahl liegt bei Ihnen. Sie verlieren vielleicht den Online Casino Bonus, aber Sie können eine erstaunliche Architektur bewundern.