Die wichtigsten KSC-Heimspiele der Saison 2018/19

Nach dem durchwachsenen Start sucht der Karlsruher SC den Anschluss an die Spitzengruppe.

Trotz schwankender Leistungen und der 0:6-Klatsche im DFB-Pokal gegen Hannover 96 hat der KSC das Saisonziel Aufstieg noch im Blick ist nach dem 2:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen den KFC Uerdingen wieder dran: Aktuell stehen die Karlsruher mit drei Punkten Abstand zum Tabellenführer auf dem sechsten Platz.

Die wichtigsten Spiele der Saison

Nach dem Ausscheiden im Pokal kann sich das Team von Alois Schwartz komplett auf den Ligabetrieb konzentrieren. Zu den wichtigsten Heimspielen der Saison gehört natürlich die Begegnung mit dem Pfälzer Erzrivalen Kaiserslautern. Das Südwest-Derby gegen den FCK findet am 16.2. statt. Dazu kommen Duelle mit großen und bekannten Namen, zu denen auch viele Auswärtsfans anreisen: Neben den Heimspielen gegen Energie Cottbus (29.9.), Braunschweig (22.12.) und Unterhaching (6.4.) verspricht vor allem der Kick gegen 1860 München (25.11.) ein spannendes Fußballerlebnis mit besonderer Stimmung zu werden.

Anreise zum Stadion

Das Wildparkstadion als Heimstätte des KSC ist sowohl mit dem Auto wie auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Es liegt am Adenauerring, nahe der Autobahn A5. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann an den Haltestellen Durlacher Tor, Kronenplatz oder Marktplatz aussteigen; von hier aus sind es etwa 20 Minuten Fußweg durch den Schlossgarten. Tickets können über den offiziellen Shop des Vereins, bei Vorverkaufsstellen in der Stadt sowie im Internet erworben werden. Die Preise liegen zwischen elf Euro für einen Kurven-Stehplatz und 34 Euro für einen Sitzplatz auf der Haupttribüne.