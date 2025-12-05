Dir zur Feier – Gedenkveranstaltung für Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Stadtleben // Artikel vom 05.12.2025
Die Literarische Gesellschaft und Witwe Annette Ludwig gedenken dem Leiter des Museums für Literatur am Oberrhein Hansgeorg Schmidt-Bergmann (19.2.1956-3.9.2025).
Mit Wegbegleitern wie Arno Geiger, Günter Berg, Gunzi Heil, Katharina Hagena, Mathias Herweg, Jan Knopf, Katharina Oberkalkofen, Markus Orths, Karl-Heinz Ott, Angelika Overath, Christoph Palmer, Birgit Pfitzenmaier, Andreas Platthaus, Roman Pliske, Erik Rastetter, Claudia Rose, Martin Wacker, Thedel von Wallmoden, Matthias Wiegandt, Feridun Zaimoglu und Joachim Zelter. -pat
Fr, 5.12., 18 Uhr, Literaturhaus im Prinz-Max-Palais, Karlsruhe
