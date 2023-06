Donnerstage im Gottesauer Eck

Die Bar mit dem außergewöhnlichen Hochhausflair am Gottesauer Platz macht mit ihrer Donnerstagabendreihe den Kneipenbesuch bei feinen Drinks auch zum künstlerischen Genuss!

Auf dem Programm standen bisher sowohl Gesang wie auch akustische und elektronische Musik mit DJ-Sets von Ambient über Fluid-Pop, Baleric, Italo-Disco, R’n’B, Indietronica und Post-Rock bis hin zu Lesungen, teils in Koop mit der Literarischen Gesellschaft.

Weiter geht’s mit Lu aka Prof DJ Chaim (Techno/Pop/Drum’n’Bass, 15.6., 22 Uhr), Flora Fritz & Lukas Ruster (22.6., 18 Uhr, Vernissage), Dizzy Flash (29.6., 18 Uhr, Disco/Boogie/80s Electrics), einem Konzert von Enna Erben, (6.7., 21 Uhr), Jay & Han (13.7., 18 Uhr, Melodic HipHop/Rap/Synthpop), DJ Tosh-SA (20.7., 18 Uhr, Afro-Tech-Touse), DJ Joina (27.7., 18 Uhr, Eroticize Intelligence VII) und Gerda (3.8., 18 Uhr, Synthiepop-Meditations-Konzert).

Außer Reihe laufen das „Day Drinking“ mit aufgezeichneten DJ-Sets aus DJ Joinas „Eroticize Intelligence“ und Florian Köhlers „The Last Day Of The Exhibition“ (Sa, 17.6., 14 Uhr) sowie im Anschluss Baby Chum und Schnucki 47 (16 Uhr, Mixed Music).

Was im Gotti gespielt wird, steht auf der Website sowie auf www.instagram.com/gottesauer_eck. -pat