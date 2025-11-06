Donnerstags-Bar @ Stadtmitte

„Dein Donnerstag“ steigt seit dem 9.10. in der Stadtmitte.

Wöchentlich ab 18 Uhr öffnet der Club eintrittsfrei die Türen zur „Donnerstags-Bar“, sofern keine Veranstaltung auf dem Programm steht – als After-Work-Treff, um den Start ins anstehende Wochenende einzuläuten oder auch als Location für Geburtstage und andere gesellige Abende. Denn der große Sitzbereich kann teilweise oder komplett reserviert werden.

Dazu läuft Musik nach Publikumswunsch, der Dancefloor wird auch als Spielfläche genutzt: Zur weiteren Unterhaltung dienen zwei kostenlose Retro-Game-Arcades, Tischkicker, Boxautomat, Beer-Pong und eine Tischtennisplatte. Bis 19 Uhr heißt es an der Theke beim „Doppeldecker-Special“ ausnahmslos zwei bestellen, einen bezahlen; das Essen darf man sich selbst mitbringen oder vom Lieferservice der Wahl kommen lassen. -pat