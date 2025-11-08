Drag-Clash

Beim zweiten Karlsruher Dragwettbewerb von Queer Kastle stehen fünf Kings und Queens vor der Challenge, in zwei Runden das Auditorium von ihren vielfältigen Talenten zu überzeugen.

Ob Gesang, Comedy, Parodie oder Akrobatik. Die beiden Besten treten im Lipsync-Finale gegeneinander an und wiederum entscheiden die Zuschauer, wer die 150 Euro Preisgeld samt Custom Wig gewinnt.

Durch die Show führt mit losem Mundwerk und spitzer Zunge die derb-charmante Diva Patsy B. Ducklings aus Kaiserslautern. -pat